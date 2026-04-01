Münchner Airport bleibt auf Wachstumskurs

Der Flughafen München Konzern hat im Jahr 2025 erneut ein positives Ergebnis nach Steuern von 169 Millionen Euro erzielt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer erheblichen Steigerung um 105 Millionen Euro. Getragen vom Wachstum bei den Passagierzahlen und Flugbewegungen erhöhten sich die Umsatzerlöse auf einen neuen Rekordwert von knapp 1,8 Milliarden Euro. Auch das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern konnte deutlich verbessert werden und belief sich auf 219 Millionen Euro nach 195 Millionen Euro im Vorjahr.

Der Anstieg des Jahresergebnisses beruht auf dem sehr guten Verkehrswachstum am Münchner Airport im Jahr 2025. Insgesamt nutzten 43,4 Millionen Passagiere das bayerische Luftverkehrsdrehkreuz. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 1,8 Millionen Fluggäste und damit einem Passagierwachstum von 4,4%. Auch die Zahl der Flugbewegungen entwickelte sich positiv: Mit mehr als 337.000 Starts und Landungen lag sie um 3,1 Prozent über dem Vorjahreswert.

Wesentliche Wachstumstreiber waren erneut der Europa- und der Interkontinentalverkehr. Die Verkehre zu europäischen Zielen sowie in die Mittelmeerregion wuchsen um ca. vier Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich der Langstreckenverkehr, der gegenüber 2024 um rund neun Prozent zulegte.

Das Streckennetz des Münchner Flughafens wurde 2025 weiter gestärkt und umfasste zuletzt 232 Ziele weltweit. Insgesamt bedienten 96 Fluggesellschaften den Airport regelmäßig, darunter fünf reine Frachtfluggesellschaften. Im Frachtbereich setzte sich die positive Entwicklung weiter fort: Das Luftfrachtaufkommen stieg um zehn Prozent auf rund 340.000 Tonnen und liegt damit zwei Prozent über dem Vorkrisen-Niveau.