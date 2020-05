Moneyfarm ist Branchensieger im Focus Money-Kompetenz-Ranking

Damit ist Moneyfarm bester Anbieter im Bereich „Digitale Finanzberater“. Die Auszeichnung ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie über 51 Branchen, die Focus Money in Kooperation mit dem Kölner Beratungs- und Analyseinstitut ServiceValue durchgeführt hat. Für die repräsentative Umfrage wurden mehr als 210.000 Teilnehmer nach ihren alltäglichen Erfahrungen mit 1054 Unternehmen befragt.

Fokus der Studie war die Ermittlung der Kompetenz jedes Unternehmen. „Das Ranking zeigt, welche Unternehmen in der Vergangenheit im direkten Konkurrenzvergleich mit ihrer Kompetenz überzeugen konnten“, erklärt ServiceValue-Geschäftsführer Dr. Claus Dethloff die Ergebnisse der Studie. Dabei wurden sowohl das Gesamtergebnis der erbrachten Dienstleistung als auch die individuelle Kompetenz der Mitarbeiter berücksichtigt. Aus den ermittelten Antworten errechnete ServiceValue anschließend einen Mittelwert – den individuellen Kompetenzwert für jedes Unternehmen. Die Wertungssieger ihrer jeweiligen Branche erhielten das Urteil „Höchste Kompetenz“ – so auch Moneyfarm.

Moneyfarm bietet sein Produkt erst seit November 2019 auch in Deutschland an, kann damit aber bereits überzeugen: „Viele Menschen haben große Hemmungen, wenn es darum geht, Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Kompetente Beratung ist essentiell, um diese Hemmungen zu überwinden. Wir wollen Sparern das Tor zur professionellen Vermögensverwaltung öffnen – und diese Auszeichnung zeigt, dass unser hybrides Servicemodell gut ankommt“, so Thomas Völker, Geschäftsführer von Moneyfarm Deutschland. „Das Urteil beweist, dass wir exzellenten Service bieten, der keinen Konkurrenzvergleich scheuen muss. Es unterstreicht unseren Anspruch, uns dauerhaft an der Spitze der größten digitalen Vermögensverwalter in Europa zu etablieren.“

(Moneyfarm)