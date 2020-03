Mit schnellen und einfachen Angeboten zur Zusammenarbeit im Homeoffice

Schnell und effizient kommunizieren, egal von welchem Ort: Eine zuverlässige und flexible Kommunikationslösung ist die Basis moderner Zusammenarbeit. Mit Avaya Spaces führt Avaya, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Verbesserung und Vereinfachung der Kommunikation und Zusammenarbeit, die Kommunikation ab sofort in virtuellen Räumen zusammen, so dass Anwender noch einfacher und flexibler zusammenarbeiten können als bisher. Die Lösung für Meetings und Zusammenarbeit ist jetzt auch für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

Austausch via Sprach-, Video-, Messaging- und Chat-Funktionen

Die Lösung bündelt die unterschiedlichen Kommunikationskanäle in Unternehmen in einer zentralen Lösung. So tauschen sich Mitarbeiter via Sprach-, Video-, Messaging- und Chat-Funktionen schnell und einfach aus. Außerdem können Dokumente gemeinsam genutzt und Aufgaben verwaltet werden. Anwender in Büro und Homeoffice werden durch wegfallende Kanalwechsel produktiver und die Mitarbeiterzufriedenheit steigt.

Die Kollaborationslösung ist per Web-Applikation auf jedem Gerät und von überall aus nutzbar und wird in drei Versionen angeboten: Essential, Business und Power. Unternehmen, welche die kostenfreie Essential-Version buchen, können im Moment die Business-Funktionen kostenlos für 90 Tage nutzen.

HD-Videokonferenzen für bis zu 500 Teilnehmer

„Mit Avaya Spaces haben Anwender die Möglichkeit, beständige Cloud-Räume für ihre Teams und Projekte zu erstellen, in denen sie noch schneller und effektiver zusammenarbeiten können“, so Frank Kirsch, Head of Collaboration Solutions bei Avaya Deutschland.

„HD-Videokonferenzen für bis zu 500 Teilnehmer sind dabei ebenso schnell umgesetzt wie Datenfreigabe und -abstimmung oder Aufgabenverwaltung.“ Mit dem Mix & Match-Prinzip können Unternehmen sich die Funktionen flexibel selbst zusammenstellen und ihren Bedürfnissen anpassen. Die Verwaltung der Spaces-Nutzer ist einfach und auch über Avaya Aura oder Avaya IP Office möglich.

Kollaborationslösung

Eine weitere Option von Avaya Spaces ist es, dass die Kollaborationslösung gemeinsam mit Avaya Cloud Business-Telefonie nutzbar ist, die deutsche cloudbasierte Telefonielösung, insbesondere für den Mittelstand. Unter www.avayacloud.de gibt es besondere Angebote für Unternehmen zur kostenlosen Nutzung für 90 Tage.

„Wir wissen, dass besonders im Bildungssektor großer Bedarf herrscht, da Schulen und Universitäten nach Möglichkeiten suchen, die Sicherheit ihrer Schüler und Studierenden zu gewährleisten und gleichzeitig den Unterricht weiterzuführen, damit Lernziele erreicht werden können“, erklärt Avaya Präsident und CEO Jim Chirico.

„Unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, solche Organisationen zu unterstützen, die vom Coronavirus besonders beeinträchtigt sind oder aktiv Maßnahmen gegen eine Ausbreitung ergreifen. Wir wollen mit unserem kostenlosen Spaces-Angebot unseren Beitrag leisten,“ so Chirico.

(Avaya)