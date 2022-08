Minimum-Volatility-Aktien fungieren weiter als sicherer Hafen

Wissenschaftlich nachweisbare Stil-Faktoren leisten nach Ansicht des Vermögensverwalters BlackRock einen entscheidenden Mehrwert zur Diversifizierung von Portfolios.

Daher unterstützt BlackRock Investoren dabei, aktuelle Chancen und Risiken der einzelnen Stil-Faktoren noch besser einzuschätzen, um sie dementsprechend optimal im Portfolio zu berücksichtigen.

Im Rahmen dessen kommentiert Hamed Mustafa, Leiter Institutional Sales Deutschland im Bereich ETF und Index Investing bei BlackRock, monatlich die aktuelle Faktor-Sicht von BlackRock.

Übergewichtung im Bereich Health Care

Die Einschätzung im August: „Momentum-Aktien, also Titel im Aufwärtstrend, haben jüngst in ihrer Dynamik etwas nachgelassen. Das liegt auch an einer Übergewichtung im Bereich Gesundheit (Health Care). Allerdings wurden die Bewertungen aufgrund der Verlagerung, weg von den recht teuren Aktien des IT-Sektors, attraktiver.

Der Stil-Faktor Quality, bei dem der Fokus auf Papieren qualitativ hochwertiger Unternehmen mit besonders gesunden Bilanzen liegt, hat sich im Juli nicht verändert. Allerdings erscheint Quality derzeit günstig, auch wenn das Momentum durch den Preis sich etwas abgeschwächt hat.

Value-Aktien unter risiko-aversen Stimmung gelitten

Value-Aktien, also Titel mit niedrigen Kurs-Gewinn- oder Kurs-Buchwert-Verhältnissen, haben im Juli unter einer risiko-aversen Stimmung gelitten, die sich aus Wachstumssorgen und genereller Unsicherheit speiste. Value-Aktien erscheinen aktuell günstig mit nachlassender Preisdynamik.

Minimum-Volatility-Aktien, Werte mit relativ geringen Schwankungsbreiten, haben sich aufgrund ihrer besonderen Eigenart jüngst der allgemeinen Marktentwicklung entzogen und fungierten auch weiter in diesem Jahr als „sicherer Hafen“. Das Preis-Momentum bleibt stark und die Bewertungen erscheinen fair.

Für Size-Aktien, also Werte von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung, war auch der Juli kein einfacher Monat. Die Preis-Dynamik hat sich allerdings im Laufe der zurückliegenden Monate verbessert.“

