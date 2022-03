MFS Strategist’s Corner: Gedanken zu Russland-Ukraine

Ölpreise werden das Wachstum bremsen

In den letzten Tagen, als die Energiepreise in die Höhe geschossen sind, haben Marktbeobachter darauf hingewiesen, dass die US-Wirtschaft viel weniger empfindlich auf den Ölpreis reagiert als noch vor Jahrzehnten. Das ist ein gutes Argument. Es ist jedoch schwer, den Ölpreis von 125 US-Dollar pro Barrel zu ignorieren. Erst diese Woche habe ich 100 US-Dollar für eine Tankfüllung ausgegeben. Bei diesen Preisen muss man sich fragen, ob der Vorrat an während der Pandemie angesammelten Ersparnissen noch den erwarteten makroökonomischen Rückenwind liefern wird, der notwendig ist, um die US-Expansion zu stützen, wenn die Wirtschaft aus den zwei Jahren der COVID-Unterbrechungen herauskommt. Und wir sollten nicht vergessen, dass die aufgestauten Ersparnisse angesichts der steigenden Kosten für nichtdiskretionäre Güter wie Lebensmittel nicht lange reichen könnten. Wenn die Preise so stark steigen, ändern die Menschen ihr Verhalten, und die einkommensschwächeren Jahrgänge ändern es am stärksten. Rückblickend betrachtet fielen neun der letzten elf US-Rezessionen zusammen mit gestiegenen Ölpreisen. Jede Rezession hat ihre eigene Ursache, aber höhere Energiepreise wirken sich in der Regel sehr wachstumshemmend aus. Unabhängig davon, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Konjunkturrückgangs oder einer Rezession vor dem Einmarsch in die Ukraine war, muss sie jetzt höher sein.

Zinssätze sollten steigen, aber langsamer

Alle sprechen immer wieder von einer „jahrzehntelangen hohen Inflation“. Müsste das nicht auch bedeuten, dass die Zentralbankhebel auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten stehen? Ja. Die Verlangsamung des Wachstums wird wahrscheinlich das Tempo der Straffung der Geldpolitik verlangsamen. Es wird wahrscheinlich aber nicht viel daran ändern, wo sich die kurz- und langfristigen Zinsen einpendeln. Unseres Erachtens sollten die Zinsen etwas höher sein als sie aktuell sind. Die Geschwindigkeit des Anstiegs mag sich zwar verlangsamt haben, aber die Richtung scheint unverändert zu sein.

Märkte brauchen Vertrauen

Die massiven Ausschläge beim Nickel in dieser Woche erinnern daran, wie anfällig die Märkte sein können. Ein hohes Maß an Fremdkapital und schwindendes Vertrauen zwischen Geschäftspartnern können dazu führen, dass die Dinge schnell aus dem Ruder laufen. Wenn die Sicherheiten geschwächt sind oder die Finanzierung versiegt, kann ein hohes Maß an Unsicherheit unter Geschäftspartnern zu massiven Preisunterschieden an den Märkten führen. Diese können mit Nachschussforderungen und erzwungenen Positionsliquidierungen beginnen und im schlimmsten Fall dazu führen, dass Teilnehmer die Lebensfähigkeit von Clearingstellen in Frage stellen oder sogar systemische Probleme verursachen. Dies ist ein weiteres Risiko, das heute zumindest etwas höher ist als noch vor einigen Wochen.

Neubewertung von Bandbreiten möglicher Ergebnisse

Wir verbringen keine Minute damit, den Ausgang des Russland-Ukraine-Konflikts vorherzusagen. Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, die direkten und indirekten Engagements der Unternehmen in Russland zu bewerten, diese Risiken abzuzinsen und sie mit den Bewertungen ihrer Aktien zu vergleichen. Viele westliche Unternehmen haben sich aus ihren Geschäften in Russland zurückgezogen. Für einige bedeutet dies nicht nur Umsatzeinbußen, sondern auch gestrandete Vermögenswerte. In diesen Fällen gehen wir vom Schlimmsten aus und fügen diese Annahme hinzu, wenn wir die Bandbreite der möglichen Ergebnisse bewerten. Wir versuchen, an alles zu denken, was schiefgehen (und richtiggehen) kann.

(MFS Investment Management)