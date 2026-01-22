Mercosur: „Was es jetzt braucht, ist Schadensbegrenzung“

DRV-Hauptge-schäftsführer Jörg Migende: „Nach 25 Jahren Verhandlungen ist es nur schwer nachvollzieh-bar, dass jetzt eine juristische Überprüfung durch den EugH erfolgen soll. Was ist das für ein Signal gegenüber den Europäischen Unternehmen aber auch gegenüber den Mercosur-Staaten? Was es jetzt braucht, ist Schadensbegrenzung: Das Abkommen muss dringend vor-läufig angewendet werden. Der Kanzler hat sich bereits für eine vorläufige Anwendung aus-gesprochen. Gut so. Gerade in der aktuell angespannten geopolitischen Lage sind freie Märkte ein hohes Gut und elementar für wirtschaftliches Wachstum.“