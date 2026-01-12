Kategorie wählen

MERCOSUR ist echter Meilenstein

Das ist ein echter Meilenstein, besonders in diesen Zeiten. Das Mercosur-Abkommen wird auf beiden Seiten des Ozeans zu mehr Wachstum und Wohlstand führen

Rio

Hier entsteht ein Markt von globaler Bedeutung mit mehr als 750 Millionen Menschen. Das Abkommen würde schrittweise rund 91 Prozent aller EU-Exporte in den Mercosur zollfrei stellen. Und es kann Rückenwind für weitere Abkommen geben, die jetzt folgen müssen“, fordert BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura anlässlich der Einigung zum MERCOSUR-Abkommen.

„Der Abschluss des Abkommens ist auch ein wichtiger Schritt zur Festigung der Glaubwürdigkeit der EU. Europa ist gemeinsam handlungsfähig, das ist ein wichtiges Signal an unsere Handelspartner. Wir sollten jetzt dieses Momentum nutzen und weitere Abkommen vorantreiben. Der Indien-Besuch des Bundeskanzlers in der kommenden Woche passt perfekt“, so Jandura.

„Aber die 25 Jahre Verhandlungen müssen uns auch eine Warnung sein. Die EU muss schneller werden, wir dürfen Einzelinteressen nicht so stark in den Vordergrund stellen und vor allem dürfen wir diese Abkommen nicht mit Vorschriften überfrachten. Angesichts der Veränderungen auf dem Weltmarkt muss Europa unabhängiger werden und dafür brauchen wir neue Partner“, so der Unternehmer abschließend.

