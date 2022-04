Mehr Erfolg mit Fonds Finanz: deutschlandweite Roadshow für Vermittler

Bereits im März hatte die Roadshow ihren erfolgreichen Auftakt in Dresden und weitere 20 Städte stehen bis zum Jahresende auf dem Plan. Alle Termine, Veranstaltungsorte sowie die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung gibt es für alle interessierten Makler unter www.fondsfinanz.de/memff.

„Mit unserer Mehr Erfolg mit Fonds Finanz Roadshow möchten wir den Maklern zeigen, welche Möglichkeiten und vor allem Erleichterungen sie haben, sobald sie mit der Fonds Finanz zusammenarbeiten. Dabei geht es neben der Darstellung zahlreicher Dienstleistungen, Hilfestellungen und Tools auch um Themen aus den Bereichen Marketing, Maklerrecht sowie um Baufinanzierungen und Immobilien. Praxisnah erfahren die Vermittler, welche Möglichkeiten ihnen die Kooperation mit der Fonds Finanz bringt und wie sie es schaffen können, ihr Geschäft gewinnbringend auszuweiten – beispielsweise mit Immobilien“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

Aus dem Hause der Fonds Finanz ist Dirk Richtering, Key Account Manager, das Gesicht der Roadshow. Praxisnah erklärt er, wie sich Makler in der digitalen Welt positionieren können, um im Internet für mehr Sichtbarkeit zu sorgen und so Neukunden zu gewinnen. Außerdem steht er Rede und Antwort bei Fragen rund um alle Themen, die die Vermittler zur Fonds Finanz haben. Michaela Ferling, Anwältin der Kanzlei Ferling Rechtsanwälte, ist Spezialistin in Sachen Versicherungs- und Vertriebsrecht. Als Referentin geht sie vorrangig auf die rechtlichen Anforderungen ein, die es bei der Nachfolgeregelung für Makler zu beachten gilt. Der Immo-Campus für Versicherungsmakler führt die Vermittler in die kundenorientierte Immobilienberatung ein. Durchgeführt wird er von einem Vertriebskoordinator der HNG AG. Sie sind die Experten, wenn es darum geht, bislang branchenfremde Makler fit für die Immobilienvermittlung zu machen.

Mit der vollständigen Teilnahme an zwei Vorträgen der Roadshow erhalten Vermittler insgesamt 3,25 Stunden Weiterbildungszeit. Für den Fachvortrag von Michaela Ferling können 1,5 IDD-Stunden gutgeschrieben werden und der Fachvortrag der HNG AG bringt Maklern 1,75 MaBV-Stunden.

(Fonds Finanz Maklerservice GmbH)