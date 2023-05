Wirtschaft

Künstliche Intelligenz revolutioniert den Einkauf

„Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln, und der Einkauf bildet dabei keine Ausnahme. Unser Leitmotiv #skillup4digital erhält deshalb eine explosive neue Bedeutung“, betonte Dr. Helena Melnikov, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), am Dienstag in ihrer Eröffnungsrede auf den 14. BME-eLÖSUNGSTAGEN in Düsseldorf