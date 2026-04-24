Kein Land in Sicht

Der deutliche Rückgang des ifo-Geschäftsklimas zeigt: Ohne eine zeitnahe Beruhigung der Lage in der Straße von Hormus und eine nachhaltige Friedenslösung dürfte die deutsche Wirtschaft in noch raueres Fahrwasser geraten. In allen Sektoren trübt sich die Einschätzung der eigenen Geschäftslage und -erwartungen ein.

Das verarbeitende Gewerbe kann derzeit wohl noch von Vorratsbestellungen profitieren, die aus Sorge vor künftigen Lieferengpässen erfolgen – hier ist der Rückgang am geringsten. Dienstleister, Bau und Handel blicken dagegen deutlich pessimistischer auf die kommenden Monate.