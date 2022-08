Internationale Top-Speaker bei größtem Governance-, Risik- und Compliance-Event des Jahres

Vom 12. bis 14. September 2022 findet in Austin im US-Bundesstaat Texas das 4. Modern Governance Summit (MGS) statt, mit tausenden Teilnehmenden vor Ort und online die führende Governance-, Risiko- und Compliance-Veranstaltung (GRC) des Jahres. Veranstalter Diligent, Anbieter von SaaS-Lösungen rund um GRC, Audit und ESG, begrüßt dort zahlreiche internationale Top-Speaker. Sie werden spannende Themen wie Risiko und Strategie, Ethik und Compliance, Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung (ESG), digitale Transformation und mehr erörtern. Interessierte können die Veranstaltung über einen Livestream mitverfolgen.

Die Sessions des MGS lauten zum Beispiel „The World Hangs in the Balance: Getting ESG Right“, „Living Your Purpose: Putting Your Values and Ethics First in Business“ und „The Evolving Risk Landscape – Implications of Geopolitical and Financial Risk“. Weitere Titel sind „What Has Changed (and what hasn’t) Since SOX“ und „The Courage to Lead: What it Takes to Build a Purpose-Driven Enterprise“. Die vollständige Tagesordnung ist unter www.diligent.com/modern-governance-summit zu finden.

Zu den Speakern des 4. Modern Governance Summit zählen unter anderem:

Shiza Shahid: Sie gründete zusammen mit der Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai den Malala Fund. Aktuell agiert sie als Mitbegründerin von Our Place, einem E-Commerce-Startup mit der Mission, Menschen beim Kochen zusammenzubringen und den Austausch zu fördern. Shiza Shahid wird einen Vortrag darüber halten, wie man Werte und Ethik in der Wirtschaft an die erste Stelle setzt.

Dr. Moisés Naím: Der Kolumnist und Bestsellerautor war in den frühen 1990er Jahren Minister für Handel und Industrie sowie Direktor der Zentralbank in Venezuela, außerdem Exekutivdirektor der Weltbank. Dr. Moisés Naím wird als ein Hauptredner über geopolitische Risiken und Strategien sprechen.

Sherron Watkins: Die ehemalige Vizepräsidentin für Unternehmensentwicklung bei der Enron Corporation deckte 2001 die Bilanzfälschungen ihres Arbeitgebers auf und ebnete so den Weg für die Verabschiedung des US-amerikanischen SOX-Unternehmensreformgesetzes. Sherron Watkins wird an einer Podiumsdiskussion teilnehmen und darüber sprechen, was sich seit der Verabschiedung des Sarbanes-Oxley Act vor 20 Jahren geändert hat – und was nicht.

Cynthia Cooper: Die Wirtschaftsprüferin war als Vizepräsidentin der Innenrevision bei WorldCom tätig. Ihr Team hat den größten Bilanzbetrug in der Geschichte der USA aufgedeckt. Cynthia Cooper wird ebenfalls an der Podiumsdiskussion zum SOX teilnehmen.

Michael Montelongo, Präsident und CEO von GRC Advisory Services, LLC, war Beauftragter des Weißen Hauses unter Präsident Bush und diente als 19. stellvertretender Sekretär für Finanzmanagement und CFO der US-Luftwaffe. Michael Montelongo wird zusammen mit Cynthia Cooper und Sherron Watkins an der SOX-Podiumsdiskussion teilnehmen.

Veena Ramani: Die Forschungsdirektorin bei FCLTGlobal und Expertin für Unternehmensführung, Klimawandel und ESG-Themen, wird an Podiumsdiskussionen über die Vorbereitung auf ESG-Aktivitäten von Aktionären und Stakeholdern und über die richtige Umsetzung von ESG teilnehmen.

Enrique Acevedo, CBS-Korrespondent, interviewte bereits einige weltweit führende Persönlichkeiten, u.a. Barack Obama, Melinda Gates, Kofi Annan. Enrique Acevedo wird die Veranstaltung „The World Hangs in the Balance: Getting ESG Right“ moderieren.

„Unternehmen navigieren heute durch komplexe und sich ständig verändernde Geschäftslandschaften, in denen Unsicherheit allgegenwärtig ist“, sagt Brian Stafford, CEO von Diligent. „Die Rolle von Governance-, Risiko-, Compliance-, Audit- und ESG-Experten hat an Bedeutung gewonnen. Wir fühlen uns geehrt, wieder einmal persönlich mit dieser Gemeinschaft von Führungskräften bei der Erforschung der Schnittmenge von Leistung, Risiko und Zweck zusammenzukommen und weltbekannte Speaker begrüßen zu können.“

(Diligent)