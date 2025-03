InnoMedica: Prominente Verstärkung im Verwaltungsrat

Gemeinsam mit den bisherigen Mitgliedern Urs Wälchli (Präsident) und Denis Bron (Vizepräsident) soll das neu formierte Gremium die Finanzierung und die Kommerzialisierung der Medikamente von InnoMedica vorantreiben.

An der Generalversammlung vom 21. März 2025 haben die über 150 anwesenden Aktionäre von InnoMedica fünf neue und zwei bestehende Verwaltungsräte gewählt. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine strategische Ausrichtung zu stärken und sich für die nächsten Entwicklungsschritte hin zur Kommerzialisierung seiner Produkte optimal aufzustellen.

Mit der Wahl von Pascal Brenneisen und Christian Mauriand wurden zwei erfahrene Persönlichkeiten in den Verwaltungsrat berufen, die künftig die Unternehmensentwicklung sowie den Aufbau strategischer Partnerschaften mitgestalten werden. Brenneisen bringt als ehemaliger Geschäftsführer von Novartis Schweiz langjährige Erfahrung in der Pharmabranche und in der Führung komplexer Organisationen mit. Mauriand hat in seiner internationalen Karriere zahlreiche namhafte Lizenz- und Partnerschafts-transaktionen umgesetzt und wird seine Expertise nutzen, um für InnoMedica neue Märkte und Kooperationsmöglichkeiten zu erschliessen.

Dr. Leila Nobs und Prof. Dr. Patrick Hunziker ergänzen das Gremium mit starker wissenschaftlicher Kompetenz. Nobs ist Forschungsleiterin bei TRB Chemedica, einem strategisch wichtigen Partner von InnoMedica, und bringt wertvolle Industrieerfahrung sowie vertiefte Kenntnisse aus dem pharmazeutischen Produktionsumfeld mit. Hunziker, renommierter Nanomediziner und Forscher, steht für die Verbindung von klinischer Praxis und technologischer Innovation – ein zentraler Aspekt für die Weiterentwicklung von InnoMedicas Pipeline. Abgerundet wird der neu zusammengesetzte Verwaltungsrat durch Martin Scholl, den ehemaligen CEO der Zürcher Kantonalbank. Seine fundierten Erfahrungen im Finanzwesen und im Management sollen InnoMedica dabei unterstützen, die Finanzierung nachhaltig zu sichern und die Übergangsphase vom Startup zum Pharmaunternehmen zu meistern.

Urs Wälchli, Verwaltungsratspräsident von InnoMedica, sagt: «Ich freue mich ausserordentlich, dass wir solch herausragende Branchenkenner für InnoMedica gewinnen konnten. Ihre Bereitschaft, sich bei uns zu engagieren, ist ein starkes Zeichen für das Potential unseres Unternehmens. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how bringen sie genau die Kompetenzen mit, die wir für die nächsten strategischen Meilensteine in der Unternehmens-entwicklung benötigen.» Dr. Denis Bron, Vizepräsident des Verwaltungsrats, ergänzt: «Im neu zusammengesetzten Verwaltungsrat spüre ich ein sehr gutes, gemeinsames Verständnis für die nächsten Schritte. Die Mischung aus Kontinuität und frischer Perspektive stimmt – ich freue mich auf die Zusammenarbeit in diesem starken und vielseitigen Gremium.»

Gemeinsam soll der neu zusammengesetzte Verwaltungsrat die langfristige Entwicklung des Unternehmens vorantreiben, um eine Zulassung für die Therapie gegen Parkinson zu erreichen und das Potential von InnoMedicas Technologieplattform mit weiteren Therapien gegen Brustkrebs und Weichteilsarkom zu erschliessen. Stéfan Halbherr, CEO von InnoMedica, sagt:

«Die Erweiterung unseres Verwaltungsrats ist ein bedeutender Schritt für InnoMedica. Die gebündelte Expertise in den Bereichen Unternehmens-führung, Forschung, Partnerschaften und Finanzen wird uns helfen, unsere Vision schneller und gezielter umzusetzen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel bewegen werden.»

Martin Scholl war von 2007 bis 2022 CEO der Zürcher Kantonalbank. Davor hatte er bei der ZKB verschiedene Positionen inne, unter anderem war er Verwaltungsrat der Schweizerischen Bankiervereinigung und des Wirtschaftsverbandes Economiesuisse sowie Vizepräsident des Verbandes Schweizerischer Kantonalbanken. Sein Engagement für Start-ups zeigt sich in seinen Verwaltungsratsmandaten bei Verve Ventures und der IPZ Property AG (Switzerland Innovation Park Zürich).Dr. Leila Nobs ist Chief Scientific Officer bei TRB Chemedica International. Sie studierte an der Universität Genf Pharmazie, wo sie zum Thema Nanopartikel für die gezielte Behandlung von Krebszellen dissertierte. TRB ist der Hersteller von GM1, dem Wirkstoff in InnoMedicas Parkinsontherapie.

Christian Mauriand ist Verwaltungsrat bei Roivant Sciences, wo er zuletzt als Global Head of Corporate Development tätig und für den Aufbau von Roivant Sciences Global HQ in Basel verantwortlich war. Er verkaufte Vermögenswerte von über USD 11 Mia. und trug massgeblich zur Übernahme von Televant durch Roche bei.

Dr. med. Patrick Hunziker ist Professor für Kardiologie und Intensivmedizin. Er ist Stellvertretender Chefarzt am Universitätsspital Basel und forscht, neben seiner klinischen Tätigkeit, zu Anwendungen der Nanowissenschaft in der Medizin. Er ist Gründungspräsident der International Society for Nanomedicine und hat die jährlich stattfindende European Conference for Clinical Nanomedicine (CLINAM) mitinitiiert.

Pascal Brenneisen ist seit über 30 Jahren in der Life Science Industrie aktiv. Seit 2015 engagiert er sich als Verwaltungsrat, Mitgründer und CEO von Startups wie Topadur AG, NLS Pharmaceuticals AG, Dopavision GmbH oder Bottneuro AG. Davor war er Länderpräsident und CEO von Novartis Schweiz sowie General Manager bei Sandoz, Shire (heute Takeda), Hewlett Packard und Accord Healthcare. Als Verwaltungsratspräsident unterstützte er unter andrem Novartis Pharma Stein AG, Alcon Schweiz AG sowie Sandoz Pharma Schweiz AG. Pascal Brenneisen äusserte sich an der Generalversammlung: «InnoMedica hat eine innovative und spannende Technologieplattform und bereits zwei Medikamente in der klinischen Phase ll mit einem riesengrossen Potential zum Wohle der betroffenen Patienten. Ich freue mich, auf die dynamische Team-Zusammenarbeit.»

Dr. med. Denis Bron wurde als Vizepräsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Er ist Chef Flugmedizin Luftwaffe des fliegerärztlichen Instituts FAI und leitet das Aeromedical Center (AeMC) in Dübendorf. Er lehrt an verschiedenen Fakultäten und ist Co-Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen. Seine früheren wissenschaftlichen Tätigkeiten im Bereich der Neurologie an der Harvard Medical School in Boston, USA, hielt er durch seine Experten-Tätigkeit im In- und Ausland aufrecht und konnte über die Jahre verschiedenste Innovationspreise entgegennehmen.

Prof. Dr. Urs Wälchli, Verwaltungsrat und Präsident a.i. wurde zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Er ist Titularprofessor für Finanzmanagement an der Universität Neuenburg und Gastprofessor an der London Business School (LBS) sowie der Simon Business School der University of Rochester (USA). Als Berater, Unternehmer und Verwaltungsrat setzt er diese Kompetenzen in der Praxis branchenübergreifend um. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist das strategische Finanzmanagement und die Steuerung und Finanzierung von innovativen Unternehmen.

