ifo Institut: Konjunkturforscher starten ihre Beratungen

Es wird am 5. April in der Bundespressekonferenz in Berlin vorgestellt. Clemens Fuest (Foto), Präsident des ifo Instituts, begrüßte die Wissenschaftler*innen in München. Die Federführung des Gutachtens wechselt jedes Mal, diesmal liegt sie beim ifo Institut und seinem Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Angereist waren Forscher vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel), vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle e.V. (IWH) und vom RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen in Kooperation mit Institut für Höhere Studien Wien sowie vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) Wien, das mit dem ifo kooperiert.

(ifo)