ifo Institut/EconPol Europe: Informationen über Diskriminierungskosten sexueller Minderheiten erhöhen Chancen am Arbeitsmarkt

Das zeigt eine ifo-Befragung mit EconPol Europe in Serbien, der Türkei und der Ukraine in Bezug auf lesbische, schwule und bisexuelle (LGB) Personen. „Wird LGB-orientierten Menschen der Zugang zum gewünschten Beruf verwehrt, führt dies zu gesamtwirtschaftlichen Kosten. Informationskampagnen, die diese gesamtwirtschaftlichen Kosten offenlegen, können zu einer höheren Zustimmung zu Antidiskriminierungsmaßnahmen in Ländern mit geringer Akzeptanz sexueller Minderheiten beitragen“, sagt ifo-Experte Mathias Dolls.

Diskriminierung sexueller Minderheiten wirke sich unter anderem negativ auf die gesamtwirtschaftlich geleistete Arbeitszeit und die Produktivität aus. Darüber hinaus führe sie zu geringeren Bildungsinvestitionen und einer ineffizienten Verteilung von Arbeitskräften. „Interessant ist, dass Informationskampagnen zu diesen Kosten nicht nur die Beschäftigungschancen von LGB-orientierten Personen erhöhen, sondern auch andere Minderheiten profitieren – sie bauen z.B. Vorbehalte gegenüber der Beschäftigung von Menschen anderer ethnischer Herkunft, religiöser Überzeugung, Nationalität, Geschlecht und Menschen mit Behinderung, ab“, sagt Lisa Windsteiger, Koautorin der Studie. Sie erhöhten jedoch nicht die Akzeptanz und Unterstützung von LGB-orientierten Menschen in anderen Lebensbereichen.

Die Umfragen wurden im August 2020 in drei Schwellenländern mit sehr geringer Akzeptanz sexueller Minderheiten – Serbien, Türkei und Ukraine – durchgeführt, mit etwa 6.600 Befragten (2.200 pro Land) zwischen 18 und 70 Jahren. Die Stichproben waren auf Landesebene repräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und subnationale Regionen.

(ifo)