ifo-Index steigt: Deutschland klettert aus dem Konjunkturtal

Der ifo-Index steigt im Februar um einen Zähler auf 88,6 Punkte. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen schätzen die Befragten besser ein. Unter den Branchen hellt sich die Stimmung bei den Dienstleistern, im Großhandel sowie im Baugewerbe und im verarbeitenden Gewerbe auf.

Allein der Einzelhandel ist skeptischer. Im langfristigen Vergleich fällt das Geschäftsklima zwar weiter unterdurchschnittlich aus – die Richtung stimmt aber. Deutschlands Wirtschaft klettert zunehmend aus dem Konjunkturtal. Das liegt vor allem an den Fiskalpaketen für Infrastruktur und Verteidigung. Trotzdem bleibt die weltweite Lage äußerst fragil. Jüngstes Beispiel ist das Urteil des Obersten Gerichtshofs in den USA zur Zollpolitik und die unmittelbaren Reaktionen darauf. Damit ist fraglich, ob das ursprünglich für morgen zur Verabschiedung angesetzte Handelsabkommen zwischen Amerika und Europa von der EU tatsächlich umgesetzt wird.