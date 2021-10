HSBC Deutschland soll Niederlassung von HSBC Continental Europe werden

Im Rahmen der Strategie der HSBC Europe, die führende internationale Wholesale-Bank in Europa zu werden – gezielt ergänzt um Wealth and Private Banking – wurde im März 2021 eine interne Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Ziel dieser Studie war es, die beste Struktur für das Geschäft in Deutschland zu finden, Europas größter und exportstärkster Volkswirtschaft.

Das Ergebnis dieser Studie liegt nun vor. HSBC Deutschland soll eine Niederlassung von HSBC Continental Europe werden.

Ambitionierte Wachstumspläne

Die Umsetzung wird vorbehaltlich einer Konsultationsphase mit Arbeitnehmervertretern sowie erforderlicher regulatorischer Genehmigungen bis 2023 erfolgen.

Für Deutschland und Europa hat HSBC ambitionierte Wachstumspläne. Dabei will sich die Bank besonders auf das internationale Geschäft fokussieren.

Die jetzt getroffene Entscheidung ist ein wichtiger Schritt, um dieses Wachstum zu erreichen.

