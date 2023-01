HORANDO: Exklusiver Händler für Luxusuhren stellt umfassenden Online-Shop Relaunch vor und wächst im CPO-Markt

Sachwerte wie Luxusuhren sind ein beliebtes Investitionsobjekte mit guten Gewinnaussichten. Nicht nur Uhrenhändler, sondern auch Kunden möchten die Fortschritte der Erträge im Blick behalten. HORANDO hat diesen Trend erkannt und ein innovatives Servicetool erstellt, mit dem Uhrenkäufer die Renditen ihrer hochwertigen Zeitmesser und Anlageobjekte beobachten können. Durch die siebenstellige Wachstumsfinanzierung der BraWo Capital Group können neue Märkte erschlossen und die Marktposition für Certified-Pre-Owned Watches (CPO) gestärkt werden. Der starke Wachstumstrend mit 85 Prozent im ersten Halbjahr 2022 setzt sich bei HORANDO weiter fort.

Wer hätte gedacht, dass eine Uhr, die in den 1970er Jahren rund 1.000 Dollar kostete, 2017 bei einer Versteigerung des Auktionshauses Philipps für 17,7 Millionen US Dollar den Besitzer wechselte? HORANDO knüpft an diese Wertentwicklung beim Uhrenhandel an und richtet mit dem Relaunch des Online-Shops ein intelligentes Servicetool für Kunden ein. Doch nicht nur das: Neben Standards zur Bestell- und Rechnungshistorie oder einer Wunschliste sind mittelfristig auch Funktionen für die Sammlungsverwaltung geplant.

Für Lieferanten und Mitarbeitende wird darüber hinaus ein B2B Demand Interface eingerichtet. Hier können globale Anfragen und Bestellungen getätigt und spezielle Angebote (mit Preis und Lieferzeiten) für bestimmte Modelle platziert werden. „Für unsere Kunden können wir begehrte Sondereditionen, stark limitierte Armbanduhren sowie ausgewählte Vintage Modelle mit weltweiten Anfrageoptionen erwerben, das ist besonders für Sammler von Luxuschronometern sehr interessant“, sagt Stefan Sebök, Mitglied der Geschäftsführung bei HORANDO.

Und nicht zuletzt gibt es neben dem Blog- und Magazinbereich nun auch spezielle Themenwelten für Fliegerei-, Renn- und Tauchsportfans. Diese entführen Uhrenliebhaber in ein neues Online-Kauferlebnis mit kurzweiligen Geschichten, Bildern oder Videos und informieren zugleich über wissenswerte Fakten sowie spezielle Angebote.

Mit dem Relaunch macht HORANDO seinen Online-Shop für exklusive Luxusarmbanduhren noch funktionaler und attraktiver für Kunden. Durch ein internationales Netzwerk zu renommierten Zulieferern und Distributoren bietet HORANDO viele Top-Uhrenmarken zu besten Konditionen an. „Durch die neue Gestaltung und die innovativen Servicetools stellen wir uns als zertifizierter Trusted Shop noch seriöser auf und bieten unseren Kunden neben der sicheren und unkomplizierten Abwicklung beim Uhrenkauf außerdem viele Mehrwerte“, so Sebök. Egal ob neu oder aus zweiter Hand – der Erwerb einer zertifizierten Uhr aus vertrauenswürdiger Quelle stellt eine attraktive und meist preisgünstigere Alternative zum regulären Handel dar.

(Horando)