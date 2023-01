Healthcare-Aktien zeigen sich robust

Gesundheitssektor galt in früheren Rezessionen als Puffer gegen den Aktienmarktausverkauf

Preissetzungsmacht von „Managed Care“ und Biopharma, steigende Nachfrage nach Gesundheitsversorgung und Zunahme komplexer Therapien könnten den Sektor wieder zu einem sicheren Hafen machen.

Medizinischer Fortschritt bei Therapien und Geräten ermöglicht Anlegern Zugang zu erheblichem Wachstum

Bisher hat der Gesundheitssektor in Krisenzeiten tendenziell besser abgeschnitten als der breitere Aktienmarkt. Dieses Muster setzte sich auch 2022 fort: Der S&P 500® Health Care Sector verzeichnete bis Mitte November eine Performance von -3,4 % gegenüber -15,6 % für den S&P 500® Index.

Mit einer Inflation, die sich immer noch auf einem extrem hohen Niveau befindet und von den Zentralbanken durch aggressive Zinserhöhungen bekämpft wird, dürften sich Anleger auch 2023 auf defensive Sektoren wie den Gesundheitssektor konzentrieren.

Managed Care und Pharma nutzen ihre Preismacht

Bislang haben vor allem Managed Care, große Biopharmaunternehmen und Pharmagroßhändler den Sektor gestützt. Viele dieser Unternehmen können ihr Gewinnpotenzial abschätzen und ihre Preise anheben, um steigende Kosten auszugleichen. Auch im kommenden Jahr dürften diese Eigenschaften für die Anleger attraktiv sein.

In den USA konnten beispielsweise Managed-Care-Anbieter, die am öffentlichen Markt für Krankenversicherungen tätig sind und/oder über Arbeitgeber Verträge anbieten, die Prämien für 2023 anheben.

So konnten sie die potenziell höheren Arbeits- und medizinischen Nutzungskosten ausgleichen, da die Menschen nach der Pandemie wieder Routinebehandlungen in Anspruch nehmen. Auch die Nachfrage nach Krankenversicherungen nimmt zu: Die Zahl der Anmeldungen für Medicare Advantage – eine privatwirtschaftliche Alternative zu Medicare, dem staatlichen Krankenversicherungsprogramm für ältere Menschen – stieg 2022 um 8 % und deckt nun 48 % aller Medicare-Begünstigten ab: eine Zahl, die bis 2032 voraussichtlich auf 61 % ansteigen wird.

Stabile Nachfrage

Die Pharmaunternehmen verzeichnen unterdessen eine stabile Nachfrage und konnten die Preise entsprechend der Inflationsrate oder sogar stärker als diese anheben. Und auch wenn der im August unterzeichnete Inflation Reduction Act den Anstieg der Arzneimittelpreise im Medicare-Programm ab dem nächsten Jahr begrenzt, so entspricht die Obergrenze der Inflationsrate.

Neu auf den Markt gebrachte injizierbare Arzneimittel und Biosimilars

Unserer Ansicht nach dürfte das Gesetz, das auch andere Bestimmungen zur Preisgestaltung von Arzneimitteln enthält, für die Branche überschaubar sein (Schätzungen zufolge werden die Kosten über einen Zeitraum von zehn Jahren etwa 2 % der Gesamteinnahmen aus dem Arzneimittelsektor betragen).

Außerdem wird die Unsicherheit über die Arzneimittelpreisreform beseitigt, die die Biopharma-Branche seit fast sechs Jahren belastet. In der Zwischenzeit profitieren die neu auf den Markt gebrachten injizierbaren Arzneimittel und Biosimilars von den Pharmahändlern, die mit diesen komplexen Behandlungen höhere Gewinnspannen erzielen als mit oralen Markenmedikamenten.

Selbst wenn die großen Volkswirtschaften 2023 in eine Rezession schlittern, könnte der Gesundheitssektor den Anlegern einen sicheren Hafen bieten. Bisher hat der Sektor in den Monaten vor und während wirtschaftlicher Abschwünge eine bessere Performance erzielt; dies könnte auch in Zukunft der Fall sein.

