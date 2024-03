Health-Food-Spezialist Dr. Schär mit über einer halben Milliarde Euro Umsatz

Dr. Schär, bestätigt somit den Wachstumstrend sowohl für den nationalen als auch für den internationalen Markt. Das Südtiroler Unternehmen unter der Leitung von Hannes Berger festigt seine Marktführerschaftauf dem Gebiet der glutenfreien Lebensmittel mit der Marke Schär und setzt seine Wachstumsstrategie fort. Für 2024 wird ein globaler Umsatz von 600 Millionen angestrebt.

In Deutschland ist das Unternehmen mit zwei Produktionsstandorten vertreten; in Dreihausen (Hessen), an dem sich auch der Verwaltungssitz befindet und in Apolda (Thüringen).

„Die erzielten Ergebnisse sind ein weiterer Meilenstein für uns. Wir sind ein Unternehmen, das beweist, trotz eines eher herausfordernden internationalen Umfelds wachsen zu können.

Ermöglicht wurde dies durch die konsequente Verfolgung einer internationalen Wachstumsstrategie und die Fokussierung auf die lokalen Produktionen, die die Versorgung mit unseren Produkten wesentlich erleichtert und gleichzeitig den Co2-Ausstoß begrenzt“– bemerkte Hannes Berger, CEO von Dr. Schär – Die Modernisierung mit technologisch fortschrittlichen Maschinen im Werk in Dreihausen bewegt sich genau in diese Richtung.

Mit Investitionen in Höhe von insgesamt 48 Millionen Euro (10 % des Vorjahresumsatzes) im Jahr 2023, zeigte Dr. Schär ein starkes Engagement für die Optimierung seiner Produktionskapazitäten, um die wachsende Marktnachfrage zu bedienen, aber auch um sein Geschäft durch die Expansion in neue Regionen wie Südamerika und den Nahen Osten weiter zu beschleunigen. Dabei lag das Investment in Deutschland bei 4,5 Millionen Euro.

Zu den wichtigsten Geschäftsvorgängen gehörte die Übernahme des glutenfreien Geschäfts von Hero in den nordischen Ländern. Mit dieser Übernahme etabliert sich Dr. Schär auch in Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden als führender Anbieter von glutenfreien Produkten.

Die für 2024 geplanten Projekte umfassen die weitere Modernisierung der Werke in Deutschland mit einem Investment in Höhe von 4 Millionen Euro, die Eröffnung einer neuen Produktionslinie in Spanien (Alagón – Zaragoza) und die Zentralisierung aller Geschäftsaktivitäten in den USA in Swedesboro (New Jersey), einem Standort, der Brot und Brötchen ohne Gluten und Soja für den lokalen, kanadischen und mexikanischen Markt herstellt.

Abgerundet wird die Wachstumsstrategie des Unternehmens auch durch die Produktdifferenzierung und die Expansion in neue Ernährungsbereiche.

Das Dr. Schär Portfolio umfasst heute neben seiner Hauptmarke Schär, auch Kanso mit seinen verschreibungspflichtigen, ketogenen Lebensmitteln, sowie den eiweißarmen Produkten der Marke Flavis.

