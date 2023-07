HDI Firmen Digital wird zum Gewerbe-Cockpit

Mit Firmen Digital existiert bei der HDI Versicherung bereits seit mehreren Jahren eine volldigitale Tarifierungs- und Abschlusstrecke für das Firmen-Geschäft. Jetzt hat der Versicherer die Plattform aufgebohrt: Über das Firmen Digital Gewerbe-Cockpit ergänzt HDI die Strecke um eine Ausschreibungskomponente und bietet damit für das KMU-Segment eine komplett geschlossene Journey.

Bei HDI können über Firmen Digital modular aufgebaute Versicherungen für Unternehmen bereits seit 2017 rein digital abgeschlossen werden. Und über 90 Prozent der über diesen Weg abgeschlossenen Versicherungen werden heute vollständig dunkel verarbeitet. Die Policierung erfolgt dabei innerhalb von Minuten nach dem digitalen Antragsversand. HDI Vertriebsvorstand Thomas Lüer sagt dazu: „Die intuitive Bedienung der Strecke hat bei den Vertriebspartnern von HDI über die Jahre viel Anklang gefunden. Wir haben Firmen Digital deshalb jetzt zu einem ganzheitlichen Gewerbe-Cockpit erweitert.“

Gewerbe-Cockpit steuert sämtliche Anfragen

Für mehr als 1000 Betriebsarten lassen sich Risiken bis zu einem Umsatz von 5 Mio. Euro schnell und einfach über Firmen Digital tarifieren und versichern. Doch nicht für alle bei HDI versicherbaren KMU lassen sich die Deckungen unmittelbar online abschließen. Sei es, dass zu versichernde Unternehmen einen höheren Jahresumsatz erwirtschaften, sei es, dass beispielsweise einzelne Zeichnungsrichtlinien nicht bestätigt werden können oder dass Plausibilitäten nicht erfüllt werden.

Bislang führten solche Kriterien zum Abbruch des digitalen Zeichnungsprozesses, denn in diesen Fällen ist eine individuelle Anfrage notwendig. Der gesamte Prozess musste dafür in der Vergangenheit neu angestoßen werden. Mit dem HDI Firmen Digital Gewerbe-Cockpit geht es jetzt online auf dem eingeschlagenen Weg weiter.

Der Prozess geht weiter

Die neue integrierte Ausschreibungsstrecke sorgt dafür, dass auch für Risiken, die eine individuelle Prüfung erfordern, der Prozess für den Vertriebspartner weitergeht. Denn das System wechselt jetzt automatisch in einen gesteuerten Ausschreibungsprozess. “Mit einem Mausklick kann der Vorgang in den entsprechenden Regelprozess überführt werden. Dieser bleibt dabei im selben „Look and Feel“ wie der bewährte Prozess von Firmen Digital,“ erklärt HDI Vorstand Lüer.

Bereits eingegebene Daten für die Anfrage werden übernommen und notwendige zusätzliche Informationen ohne Medienbruch abgefragt. Außerdem besteht die Möglichkeit, für das Angebot erforderliche Unterlagen z.B. als PDF-Dateien hochzuladen. Automatisch wird die Gesamtanfrage dann in einen sortierten und gesteuerten Angebotsanfrageprozess übergeleitet. Hier erfolgt auf der Basis einer strukturierten Ausschreibung die individuelle Angebotserstellung. Lediglich bei Risiken, die die HDI Versicherung grundsätzlich nicht zeichnet, endet der Prozess ohne Anfragemöglichkeit. Der Vertriebspartner erhält in diesem Fall in Echtzeit die entsprechende Information.

Spürbare Entlastung für Vertriebspartner und Innendienst

Ziel der Erweiterung ist es, sowohl die Vertriebspartner professionell und umfassend zu unterstützen und von Doppeleingaben zu befreien als auch die eigenen Serviceeinheiten zu entlasten. „Mit dem HDI Firmen Digital Gewerbe-Cockpit bieten wir unseren Vertriebspartnern einen zentralen Zugang und einen homogenen Prozess für das Gewerbe-Breitengeschäft – und zwar über ein einheitliches Tool,“ fasst Lüer zusammen. Und er ergänzt: „Für die Betreuung kleiner und mittelständischer Unternehmen bietet sich so ein hocheffizienter Weg, der für alle Beteiligten auch wirtschaftlich interessant ist.“

(HDI)