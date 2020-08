Haier Smart Home privatisiert Haier Electronics zur Optimierung der Ressourcenallokation und Synergien

Haier Smart Home Co., Ltd. und Haier Electronics Group Co., Ltd (1169.HK, nachfolgend „HEG“) gaben am 31. Juli 2020 gemeinsam bekannt, dass HSH plant, im Rahmen eines Umstrukturierungsplanes (Scheme of Arrangement – „Umstrukturierungsplan“) HEG zu privatisieren und den adressierten Aktionären der HEG zu diesem Zweck einen Vorschlag („Privatisierungsvorschlag“) für die Privatisierung der HEG unterbreitet.

Auf der Grundlage des Privatisierungsvorschlags erhalten die HEG-Aktionäre, die an der Transaktion teilnehmen (mit Ausnahme von HSH und ihren hundertprozentigen Tochtergesellschaften) (Scheme Shareholders – „Angebotsaktionäre“) für jede von einem Angebotsaktionär gehaltene HEG-Aktie („Angebotsaktie“) 1,60 neue HSH H-Aktien sowie eine Barzahlung in Höhe von HK$ 1,95 („Barzahlung“), sofern der Umstrukturierungsplan Wirkung erlangt.

Mit dem Wirksamwerden des Umstrukturierungsplans wird die HEG eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der HSH und die Notierung der HSH H-Aktien wird an der Hongkonger Börse über eine Einführung (die „Einführung“) erfolgen. HSH wird an der Hongkonger Börse einen Antrag für die Notierung der HSH H-Aktien stellen. Der Umstrukturierungsplan und die Einführung sind voneinander abhängig. Mit Wirksamwerden des Umstrukturierungsplanes sowie der Einführung wird HSH ein in China, Deutschland und Hongkong börsennotiertes Unternehmen („A+D+H“-börsennotiertes Unternehmen).

Mehr als nur Win-Win Vorteile erhöhen die Aktionärsrendite

Mit Abschluss der Transaktion werden die Angebotsaktionäre künftig Aktionäre der HSH, welche Aktien eines hochwertigen, börsennotierten Unternehmens im Weiße Ware-Bereich besitzen und auch nach der Integration weiterhin die Renditen aus der Umsetzung der Zukunftsstrategie der HSH genießen werden, wodurch Vorteile erzielt werden, die mehr als nur eine Win-Win-Situation darstellen.

Nach Abschluss der Transaktion plant HSH mit einem verbesserten Kapitalmanagement und einer höheren operativen Effizienz eine Erhöhung der Dividendenausschüttungsquote auf 40 % binnen drei Jahren auf der Grundlage des den Stammaktionären der Muttergesellschaft zurechenbaren Nettogewinns, was im Vergleich zur Ausschüttungsquote von 30 % in den letzten Jahren eine deutliche Verbesserung bedeutet. Ziel ist es, die Rendite für alle Aktionäre zu erhöhen.

Neue Perspektive für die Schaffung eines „Smart Home“ nach der umfassenden Integration am Kapitalmarkt

Sobald die vorgeschlagene Privatisierung abgeschlossen ist, wird das Unternehmen die Organisationsstruktur weiter optimieren und Entscheidungsprozesse vereinfachen sowie die operative Effizienz steigern, was dazu beiträgt, Synergien zu schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Renditen für die Aktionäre zu maximieren.

Smart Home Experience Cloud-Strategie in den Fokus stellen und vorantreiben

Die Synergieeffekte in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb sollen einerseits die Betriebskosten von HSH reduzieren und die Anlagennutzung sowie die Finanzstruktur verbessern; andererseits wird HSH das Portfolio der Smart Home-Lösungen weiter bereichern und die Digitalisierung der gesamten Industriekette vorantreiben und damit die Umsetzung der Smart Home Experience Cloud Strategie erleichtern. Außerdem könnte die HEG, da HSH ein erstklassiges Markenportfolio und eine starke globale Präsenz aufgebaut hat, aufgrund der globalen Aufstellung von HSH die Expansion des bestehenden Geschäfts mit Waschmaschinen, Warmwasserbereitern und Wasseraufbereitern im Ausland beschleunigen, um höhere Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.

Sobald die geplante Privatisierung abgeschlossen ist, wird das Unternehmen IoT, Big Data, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und 5G nutzen, um sein Produktportfolio weiter zu optimieren und die Produkte angenehmer und interaktiver zu gestalten, um den Nutzern ein besseres Leben zu ermöglichen. Durch die beschleunigte Umsetzung der Smart Home Experience Cloud-Strategie wird HSH die strategische Vision, Millionen Nutzern ein wunderbares Leben maßzuschneidern, Realität werden lassen.

Die originale Pressemitteilung finden Sie unter: https://www.dgap.de/haier.

(Haier Smart Home Co., Ltd.)