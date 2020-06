Größter ALDI Nord Hamburgs eröffnet im Geschäftshaus Ottensen

Der Discounter ALDI Nord hat sich für seine neue Filiale einen bestens etablierten Standort mit hoher Besucherfrequenz ausgewählt: das Büro- und Geschäftshaus Ottensen direkt am MERCADO, dem beliebten CityQuartier in Hamburg Altona. Die benachbarten Objekte gehören beide zum Portfolio des Offenen Immobilienfonds UniImmo: Deutschland von Union Investment.

Mit ca. 1.700 Quadratmetern Verkaufsfläche – das sind knapp 50 Prozent mehr als in einem modernen Standardmarkt – wird diese ALDI Filiale die größte in Hamburg sein. Neben modernem, hellem Design und freundlicher Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einer erweiterten Frischeabteilung legt ALDI in dieser Filiale besonderes Augenmerk auf ein umfangreiches Convenience-Sortiment. Mit 12 Metern Länge entsteht hier eine der längsten Convenience-Strecken im Kühlbereich von ALDI Nord. Ein weiteres Kühlregal mit kalten Getränken wird sich direkt vor den Kassen befinden.

Miriam Bartels, Verkaufsleiterin bei ALDI Nord, zeigt sich äußerst zufrieden: „Mit dieser Neueröffnung gehen wir einen weiteren großen Schritt in die Zukunft. Der derart ausgeprägte Fokus auf das Frischeangebot ebenso wie die Größe der Filiale sind in Hamburg bisher einmalig. Darauf sind wir stolz und damit sind wir hier am richtigen Ort: Wir finden hier eine Top Einkaufslage vor, die Besucherfrequenz ist hoch. Und nicht zuletzt die direkte Nähe zum MERCADO ist für uns von großem Vorteil.“

Der neue ALDI befindet sich im UG des Geschäftshauses Ottensen und ist von der Straße Hahnenkamp per Rolltreppe und Aufzug komfortabel erreichbar. Dank seiner Nähe zum Bus-, S- und Fernbahnhof Altona ist der Standort bestens an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Im Entrée, das als optische Hommage an Hamburg designt wird, stehen zahlreiche Schließfächer zur freien Nutzung zur Verfügung. Mit seinem vielfältigen und großen Angebot eignet sich die Filiale perfekt für den schnellen, kleinen Einkauf im Alltag oder vor und nach einer Reise, bietet sich jedoch auch für den komfortablen Wochenendeinkauf an. Aus dem direkt angeschlossenen CONTIPARK Parkhaus (Hahnenkamp) gelangt man mit dem Aufzug direkt zum ALDI Markt. Derzeit wird die Fläche umgebaut, die Eröffnung ist für den 2. Juli 2020 geplant.

