GP Bullhound veröffentlicht seinen diesjährigen Titans of Tech-Report: Deutschland auf Platz 3 im europäischen Unicorn-Vergleich

GP Bullhound, das weltweit agierende M&A-Beratungs- und Tech-Investitionsunternehmen, veröffentlicht heute seinen alljährlichen Titans of Tech Report, diesmal unter dem Titel “Titans of Tech – Pandemic Proof”, der die Wachstumstrends der europäischen Tech-Branche aufzeigt.

Der „Titans of Tech“-Report 2021 dokumentiert ein Rekordjahr des Wertzuwachses in der europäischen Tech-Branche: Die Bewertung der gesamten Branche liegt nun bei über 800 Milliarden US-Dollar – fast die Hälfte davon wurde allein im vergangenen Jahr erwirtschaftet, ein Wachstum das sich zuvor über 20 Jahre erstreckte.

Laut dem Report existieren mittlerweile 166 Unternehmen in Europa, die mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet werden und damit den Status eines “Unicorn” haben. 31 Prozent (52 Unternehmen) davon haben im vergangenen Jahr den Einhorn-Status erreicht. Dies stellt einen anderthalbfachen Anstieg gegenüber 2020 dar, mit einem Gesamtwert von 94 Milliarden US-Dollar. Neben Unternehmen, die bereits Einhörner sind, dokumentiert der Report auch solche, die auf dem besten Weg dorthin sind.

Deutschlands 23 Einhörner bringen es laut dem Report mittlerweile auf eine Gesamtbewertung von 119 Milliarden US-Dollar. Mit Celonis kürzlicher Milliardenfinanzierungsrunde hat Deutschland ein neues „Decacorn“, mit einer Bewertung von über 10 Milliarden US-Dollar. Zu der jüngsten Gruppe der milliardenschweren Unternehmen aus Deutschland gehören Gorillas, Lilium, Personio, Signavio, sennder und Mambu. Zu den neuen “Soonicorns” aus Deutschland zählen Babbel, Chrono24, LeanIX, McMakler, Spryker und Staffbase.

Die wichtigsten Erkenntnisse des diesjährigen Berichts zusammengefasst:

Die Pandemie kurbelt das Wachstum des Tech-Sektors an – dieser hat sich während der Pandemie besser entwickelt als viele andere Branchen und in nur einem Jahr 52 neue Unicorns hervorgebracht sowie mehr als 380 Milliarden Dollar an Wert hinzugewonnen. Seit dem ersten Titans-Bericht von GP Bullhound im Jahr 2014 hat sich der Wert der europäischen Tech-Branche verneunfacht.

Unternehmenssoftware (21) & Fintech (13) sind weiterhin führend in der Anzahl neuer milliardenschwerer Unternehmen, gefolgt von Marktplätzen (7) und E-Commerce (6).

Schweden konnte dank der maßgeblich gestiegenen Bewertung von Unternehmen wie Klarna, Spotify und Evolution Gaming, die zusammen 74 Prozent des kumulierten Wertes im Jahr 2021 ausmachen, Großbritannien im Gesamtwert seiner Unicorns überholen. Dennoch behält Großbritannien seine Spitzenposition auf der Liste der Länder mit den meisten Einhorn-Unternehmen (37), gefolgt von Israel (32), Deutschland (23) und Schweden (13). Hinzugekommen sind auch einige neue Länder wie Kroatien und Österreich.

Ein nie dagewesener Boom bei großen Finanzierungsrunden – allein im ersten Quartal 2021 wurden 14,9 Milliarden US-Dollar eingeworben, was nahezu der gesamten Aktivität des Jahres 2020 mit einer Summe von 16,8 Milliarden US-Dollar entspricht. Herausragendstes Beispiel war zuletzt Celonis mit einer Finanzierungsrunde von über 10 Milliarden US-Dollar.

SPACs kommen nach Europa. SPACs gehören zu den heißesten Tech-Trends in den USA und Asien und haben im vergangenen Jahr weltweit fast 230 Milliarden US-Dollar an neuen Listings eingebracht. Auch in Europa werden immer mehr SPACs gelistet, um die europäischen Marktführer auf dem Kontinent zu halten.

Eine weltweite Verdoppelung der Unternehmen mit einer Bewertung von 50 Milliarden US-Dollar – insgesamt gibt es jetzt 26 “Tech-Titans” weltweit, wobei Europa mit Adyen (61,5 Milliarden US-Dollar) mittlerweile seinen ersten Titanen hervorgebracht hat. Dicht gefolgt von Spotify, das Anfang des Jahres kurz in die 50-Milliarden-Dollar-Gruppe aufstieg und aktuell mit einer im Jahresvergleich um 51 Prozent gestiegenen Bewertung mit 43 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Julian Riedlbauer, Partner bei GP Bullhound und Leiter des deutschen Standortes, kommentiert: „Unser Report zeigt, dass die Welt mit der europäischen und insbesondere auch der stark wachsenden deutschen Tech-Branche zu rechnen hat. Die Pandemie hat ihren Status in der globalen Arena nur weiter gefestigt. Der rekordverdächtige Wertzuwachs, die Zahl hoher Finanzierungsrunden und die große sowie stabile Anzahl von Unicorn-Unternehmen sprechen für sich und wir können wirklich stolz auf das sein, was wir hier geschaffen haben. Der Wert der europäischen Tech-Branche hat sich seit der ersten Veröffentlichung des Titans-Reports im Jahr 2014 verneunfacht. Da Technologie heute ein so elementarer Bestandteil unserer Lebenswelt geworden ist – von der Essenslieferung über Edtech und Fintech bis hin zu Unterhaltungssoftware – wird sich dieses Wachstum voraussichtlich fortsetzen. Bisher war der limitierte Zugang zu öffentlichen Kapitalmärkten ein Hindernis, doch mit der Ankunft von SPACs in Europa können wir mehr Bewegung auf dem IPO-Markt und einen neuen Reifegrad der europäischen Tech-Branche erwarten.“

Der komplette Report: Titans of Tech 2021 – Pandemic Proof, steht hier zum Download bereit. Neben der Analyse der milliardenschweren Tech-Unternehmen in Europa beinhaltet der Report Interviews mit den Gründern von Infobip, Interactive Investor, Starling Bank, Vestiaire Collective, Wolt, Overwolf, RavenPack und TrueLayer.

(GP.Bullhound)