„German Innovation Spotlight 2026“ – Studie zur Innovationskraft deutscher Unternehmen

Innovation gilt als Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Transformation. Doch wie konsequent wird sie in deutschen Unternehmen umgesetzt? Ein erster Auszug aus dem German Innovation Spotlight 2026 zeigt deutlich: Der Anspruch ist hoch, die Umsetzung stockt.

Aktuell befragt der Fraunhofer-Verbund Innovationsforschung im Auftrag des German Design Council Entscheiderinnen und Entscheider aus unterschiedlichen Branchen, mit Schwerpunkt auf dem deutschen Mittelstand. Die Erhebung läuft noch bis Februar 2026. Die hier veröffentlichten Ergebnisse basieren auf einem vorläufigen Auswertungsstand.

Strategisch gewollt, operativ gebremst

Rund 67 % der bislang befragten 50 mittelständischen Unternehmen geben an, Innovation als festen Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie verankert zu haben. Gleichzeitig zeigen die vorläufigen Ergebnisse deutliche Reibungsverluste in der Umsetzung: Interne Entscheidungsprozesse werden vielfach als zu langsam und zu komplex beschrieben, insbesondere bei innovationsbezogenen Projekten.

Die absehbare Erkenntnis für den German Innovation Spotlight: Innovation innerhalb deutscher Unternehmen scheitert seltener an fehlenden Ideen als an fehlender Entscheidungsfähigkeit. Geschwindigkeit wird zum kritischen Wettbewerbsfaktor.

Weitere zentrale Ergebnisse der Umfrage:

KI erkannt, kaum skaliert

Auch beim Thema Künstliche Intelligenz zeigt sich eine klare Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität. Zwar sehen die meisten befragten Unternehmen Künstliche Intelligenz als zentrales Zukunftsthema, doch nutzen viele sie bislang nur in Pilotprojekten oder Testanwendungen. Der Übergang in skalierbare Anwendungen und marktreife Lösungen gelingt bislang nur wenigen.

Ähnlich ambivalent ist das Bild bei Nachhaltigkeit und Circular Economy. Nachhaltigkeit wird von vielen Unternehmen als relevantes Innovationsfeld wahrgenommen, ist jedoch oft projektbezogen statt strukturell in Strategie und Organisation verankert. Circular Economy wird eher als Zukunftsoption denn als aktueller Wettbewerbshebel verstanden.

Dort, wo Innovationsverantwortung klar in der Geschäftsführung verankert ist, steigen Umsetzungsgrad und Geschwindigkeit deutlich. Innovation erweist sich weniger als Technologieproblem, sondern als Führungs- und Organisationsfrage.

Bühne für Innovation

Der German Innovation Award versteht sich als Plattform für Lösungen, die zeigen, wie Innovation wirksam wird. Ausgezeichnet werden Produkte, Projekte und Strategien, die technologische, ökologische und organisatorische Innovation erfolgreich in die Praxis überführen.

Einreichungen für den German Innovation Award 2026 sind noch bis 31. Januar 2026 möglich. Prämiert werden herausragende Innovationen in den Kategorien Excellence in Business to Consumer und Excellence in Business to Business sowie in den Sonderkategorien AI Method, Circular Impacts und Transformation Solutions.

Die Preisverleihung findet im Mai 2026 in Berlin statt und wird von einer Ausstellung der ausgezeichneten Innovationen sowie einer Paneldiskussion zu zentralen Zukunftsfragen von Wirtschaft und Gesellschaft begleitet.