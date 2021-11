Geldpolitik: Trotz zunehmender Inflationssorgen bleibt das Schlüsselwort „Geduld“.

Das Inflations-Basisszenario der Fed wird im zweiten Quartal des nächsten Jahres allerdings auf eine harte Probe gestellt werden.

Silvia Dall’Angelo, Senior Economist bei Federated Hermes:

„Die Zentralbanken haben sich nun auf eine schrittweise Reise zu einer neuen Normalität begeben, deren Konturen noch nicht klar sind. Die Fortschritte bei der Erholung haben den Beginn der Rücknahme der pandemiebedingten Notfallmaßnahmen gerechtfertigt. Doch trotz zunehmender Inflationssorgen bleibt das Schlüsselwort „Geduld“.

Die Fed-Sitzung in dieser Woche brachte die Ankündigung eines Tapering, was aufgrund ihrer Kommunikation in den letzten Monaten allgemein erwartet wurde. Dementsprechend war die Reaktion der Märkte gemäßigt und positiv, also aus Sicht der Fed ein Erfolg. Die Fed kündigte an, ihre monatlichen Käufe ab Ende November um 15 Mrd. USD pro Monat zu reduzieren. Bei diesem Tempo wird das derzeitige Konjunkturprogramm der Fed – das als pandemiebedingte Notfallmaßnahme gedacht war – Mitte 2022 auslaufen.

Der Ton des Fed-Vorsitzenden Powell war allgemein taubenhaft, da er weitgehend die vorübergehende Inflationserwartung wiederholte und andeutete, dass die Fed „geduldig“ sein werde und Diskussionen über einen Ausstieg verfrüht seien. Das Vertrauen der Fed in ihre Inflationsprognosen schien jedoch etwas zu schwinden, und Powell machte deutlich, dass die Fed handeln würde, falls es Anzeichen für eine Verfestigung der Inflation gäbe. Im Basisszenario der Fed wird die Inflation im zweiten oder dritten Quartal des nächsten Jahres zu sinken beginnen. Da das Konjunkturpaket Mitte 2022 ausläuft, wird der Ausstieg wahrscheinlich irgendwann im zweiten Halbjahr 2022 erfolgen, je nach den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. In Anbetracht der großen Unsicherheiten in Bezug auf die Inflation und den Arbeitsmarkt ist es der Fed bisher gelungen, einen stabilen politischen Kurs zu verfolgen. Solange die Inflation hoch bleibt, wird der Druck der Märkte groß bleiben. Die nächsten geldpolitischen Sitzungen werden wahrscheinlich zunehmend unangenehm werden, und das Basisszenario der Fed wird im zweiten Quartal des nächsten Jahres auf eine harte Probe gestellt werden.“

Geir Lode, Head of Global Equities bei Federated Hermes:

„Die Gewinne stehen an den Aktienmärkten weiterhin im Mittelpunkt. Obwohl die Gewinnsteigerungen weiterhin über dem langfristigen Durchschnitt liegen, ist die Dämpfung des Unternehmenswachstums mit zurückhaltenden Prognosen offensichtlich. Die Auftragsrückstände, die bis vor kurzem in fast allen Branchen noch gestiegen sind, beginnen sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Das bedeutet: Wir haben bereits das Schlimmste der Lieferkettenengpässe hinter uns. Angesichts der Auftragsrückstände sind die Erwartungen für das Umsatzwachstum im Jahr 2022 jedoch robust. Die Verbraucherkonten sind zu Beginn der Ausgabensaison nach wie vor intakt, und die jährliche Verlagerung von Dienstleistungen zurück zu Waren bleibt für die Unternehmen günstig.

Die Beschäftigungszahlen stützen den anhaltenden Aufschwung. Da sich die Märkte jedoch auf Allzeithochs befinden, ist die Bewertung eine Herausforderung. Für Aktien, die mit dem anhaltenden Wirtschaftsaufschwung in Verbindung stehen, ist das Sentiment am positivsten. Im Gegensatz dazu war die Performance von Value-Titeln innerhalb der Sektoren in der letzten Zeit nicht sehr gut, da die Handelsströme eher die Value-Sektoren Energie und Finanzwerte unterstützten, als dass sie günstigere Einzelchancen identifizierten.“

