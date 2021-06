GAM erweitert das Disruptive Growth Team mit der Ernennung von zwei Analysten

Die Ernennung von Wendy Chen und Pieran Maru verstärkt den Research-Bereich für die Disruptive Growth- und Alpha Technology-Strategien, die einen Schwerpunkt in GAMs Angebot bilden.

Die Erweiterung des Teams ermöglicht es, die Reichweite des Research auszudehnen. Es sollen Unternehmen identifiziert werden, die sich durch Innovationskraft auszeichnen und die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, tiefgreifend verändern werden.

Technologie-Enthusiastin Chen

Chen startet im August bei GAM. Sie kommt von Welight Capital, dem Family Office eines der Gründungspartner von Tencent, wo sie als Investment Analystin den globalen Internetsektor abgedeckt hat, den sie auch bei GAM analysieren wird.

Chen ist eine Technologie-Enthusiastin und bringt außerdem viel Erfahrung aus ihrer fünfjährigen Tätigkeit als Associate bei Goldman Sachs mit, wo sie sich auf das Aktienresearch im chinesischen Online-Unterhaltungssektor konzentrierte.

Darüber hinaus verfügt sie über tiefe lokale Kenntnisse im chinesischen Markt. Wendy Chen hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft und Recht von der Universität Peking und einen Master-Abschluss in International Finance und International Relations von der John Hopkins University, Baltimore (US). Sie wird in Hongkong bei GAM arbeiten.

Maru: Programmierer-Wissen

Pieran Maru wechselt aus GAMs Compliance-Bereich zum Team, wo er die letzten fünf Jahre arbeitete. Maru bringt umfangreiches Wissen über Programmierung mit. Da das Team den Research- und Portfoliokonstruktionsprozess weiter automatisiert, wird dieses Wissen sehr hilfreich sein.

Pieran wird zudem das Research zu Software- und Hardware-Titeln für die Anlagestrategien abdecken. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Materialwissenschaften von der University of Oxford und lebt in London.

Diese Ernennungen fallen mit dem Ausscheiden von Amanda Lyons zusammen, die das Unternehmen verlässt, um eine andere Herausforderung anzunehmen.

„Wir freuen uns, Wendy Chen und Pieran Maru im Team zu begrüßen. Diese Ernennungen sind ein wichtiger Schritt, um unsere Research-Plattform weiter auszubauen und das analysierte Universum zu erweitern. Denn wir werden noch mehr Sektoren des Marktes aus der disruptiven Sichtweise betrachten.

Die Expertisen und das Wissen von Wendy Chen und Pieran Maru sind äußerst wertvoll für unsere Kunden. Mit Pieran Maru konnten wir zudem ein großes Talent aus dem eigenen Unternehmen für uns gewinnen. Amanda Lyons wünschen wir für ihre neue Aufgabe viel Erfolg. Sie war in den letzten zehn Jahren ein wichtiges Teammitglied, wofür wir ihr sehr dankbar sind“, sagt Mark Hawtin, Investment Director für Disruptive Growth bei GAM.

(GAM/Manuela Blisse)