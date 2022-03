GAM ernennt David Dowsett zum Global Head of Investments

Er wird für die Leitung aller Investmentteams von GAM verantwortlich sein und an CEO Peter Sanderson berichten.

David Dowsett bringt eine Fülle an Kompetenzen und Erfahrungen mit und wird die Investmentteams in die nächste Phase der Wachstumsstrategie führen. Mit seiner umfangreichen Investmentexpertise wird er die Teams beraten und koordinieren. Aufbauend auf der starken Anlageperformance von GAM wird er die Teams darin unterstützen, weiter eine offene und transparente Anlagekultur zu verfolgen. Seine Erfahrung beim Aufbau eines Asset Management Business sind eine ausgezeichnete Basis, um aus Anlegersicht beste Resultate für Kunden zu erreichen und das verwaltete Vermögen zu steigern.

Juan Landazabal, GAMs derzeitiger Global Head of Trading, wird zum Head of Investment Platform befördert und wird an David Dowsett berichten.

Anthony Lawler, Head of GAM Systematic und Leiter des Multi-Asset Bereichs, sowie Greg Clerkson, Head of Discretionary Investments, haben einen substanziellen Beitrag geleistet, um GAM auf einen Wachstumskurs zu führen. Sie haben sich nun entschlossen, neuen Möglichkeiten außerhalb von GAM nachzugehen. Sie gehen mit einem großen Dank für alles, was sie für das Unternehmen geleistet haben.

Peter Sanderson, CEO der Gruppe: «Ich freue mich sehr, dass wir David für GAM gewinnen konnten. Er bringt einen großen Erfahrungsschatz mit und wird mit seiner Führungsstärke unsere Investmentteams tatkräftig dabei unterstützen, die Resultate für unsere Kunden zu erzielen und Wachstum für unser Unternehmen zu ermöglichen. Ich möchte Anthony und Greg für ihre bedeutende Leistung GAM nach vorne zu bringen danken und verabschiede sie mit unseren besten Wünschen.»

David Dowsett: «Ich stoße sehr gerne zu diesem Zeitpunkt des strategischen Wandels zu GAM. Das Managementteam hat eine solide Grundlage für Wachstum geschaffen, und ich möchte das Unternehmen dabei unterstützen, weiter auf den starken Anlageresultaten aufzubauen. GAM wird immer ein Investment Manager ohne „House View“ sein. Ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Expertise und Erfahrung in der Entwicklung kommerziell erfolgreicher Investmentprodukte und zur Erreichung der strategischen Ziele des Unternehmens beitragen kann.»

