Führende Finanzinstitute verpflichten sich zum Kampf gegen Entwaldung

Storebrand Asset Management hat sich gemeinsam mit mehr als 30 führenden Finanzinstituten (darunter Aviva Plc, Storebrand Asset Management, Generation Investment Management, JGP Asset Management, NEI Investments, Impax Asset Management, Church Commissioners for England und Boston Common Asset Management) verpflichtet, die durch Agrarrohstoffe verursachte Entwaldung zu bekämpfen. Die Finanzinstitute repräsentieren ein verwaltetes Vermögen von rund 8,7 Billionen US-Dollar.

Die Beendigung der Entwaldung und die Umsetzung natürlicher Klimalösungen könnten nach Einschätzung von Experten ein Drittel zur Erreichung des Pariser Klimaziels beitragen1, den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten und umkehren sowie die Menschenrechte und die Ernährungssicherheit unterstützen – allerdings nur, wenn sofortige Maßnahmen eingeleitet werden.

Der Großteil der Entwaldung wird durch nicht nachhaltige Praktiken bei der Produktion von Palmöl, Soja, Rindererzeugnissen sowie Zellstoff und Papier verursacht. Diese verursachen jährlich mehr CO2-Emissionen als die EU. Maßnahmen in Bezug auf diese Rohstoffe sind deshalb besonders dringlich – daher stehen diese im Mittelpunkt der heute eingegangenen Verpflichtung.

Die Verpflichtung unterstreicht das Ziel, sich nach besten Kräften dafür einzusetzen, dass die durch die Gewinnung von Agrarrohstoffen verursachte Entwaldung bis 2025 aus den Portfolios verschwindet. Dahinter steht das wachsende Bewusstsein des Finanzsektors für die systemischen Risiken sowie das Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen, um die Entwaldung im Zusammenhang mit der Produktion dieser Rohstoffe zu bekämpfen und den Übergang zu einer nachhaltigen Rohstoffproduktion zu beschleunigen.

Die Finanzinstitute, die sich heute verpflichtet haben, erklären, dass sie anerkennen, dass die Bekämpfung der Entwaldung von entscheidender Bedeutung ist, um ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen und die wachsenden ESG-, Markt-, Reputations- und Prozessrisiken im Zusammenhang mit den Wertschöpfungsketten dieser Agrarrohstoffe zu bewältigen.

Die Bemühungen zur Bekämpfung der Entwaldung im Rahmen der Verpflichtung werden sich darauf konzentrieren, die Produktion von Rohstoffen weiterhin in einer Weise zu finanzieren, die eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und den globalen Übergang zu einer nachhaltigen Produktion unterstützt. Die Finanzinstitute werden sich auf ein nachhaltiges Engagement mit Unternehmen und/oder Kunden konzentrieren, die durch die Produktion dieser Rohstoffe Entwaldungsrisiken ausgesetzt sind. Durch aktive Beteiligung und laufende Betreuung sollen Maßnahmen zur Beseitigung der Entwaldung in der gesamten Lieferkette angestoßen werden. Dazu gehören die Offenlegung entsprechender Risiken, die Festlegung von Strategien zur Bekämpfung der durch Agrarrohstoffe verursachten Abholzung, die Vertiefung des Engagements, die öffentliche Berichterstattung über die Fortschritte bei der Bekämpfung der risikobehafteten Abholzung sowie die Erhöhung der Investitionen in naturbasierte Lösungen.

Emine Isciel, Leiterin des Bereichs Klima und Umwelt bei Storebrand Asset Management, sagt: „Es besteht dringender Handlungsbedarf in Bezug auf die Abholzung der Wälder. Ein Stopp der Entwaldung kann einen entscheidenden Beitrag zur Abschwächung des Klimawandels und zur Anpassung an diesen leisten und gleichzeitig dazu beitragen, die Ziele für die biologische Vielfalt zu erreichen. Die Entwaldung ist nicht nur ein Risiko für das Klima und die biologische Vielfalt, sondern kann auch finanzielle Risiken für unsere Portfolios mit sich bringen. Eine Vielzahl von Wirtschaftssektoren ist zunehmenden physischen und regulatorischen Risiken im Zusammenhang mit der Entwaldung ausgesetzt.“

