Fonds Finanz kooperiert mit New Normal bei CO2-Ausgleich

Als führender Maklerpool Deutschlands ist sich die Fonds Finanz ihrer unternehmerischen Verantwortung bewusst und kooperiert künftig mit der New Normal GmbH, um CO2-Emissionen auszugleichen und so zu einer ausgewogeneren Klimabilanz beizutragen. Die New Normal GmbH sitzt in Berlin und ermöglicht mit ihrem Climate Invest Programm privaten und gewerblichen Teilnehmern CO2-Emissionen durch zertifizierte Impact-Finanzierungen auszugleichen.

In drei Schritten funktioniert das Climate Invest Programm von New Normal, an dem sich die Fonds Finanz beteiligt, um den eigenen CO2-Fußabdruck auszugleichen. Während durch die Berechnung des CO2-Fußabdrucks eine Übersicht über die entstandenen Treibhausgasemissionen erzeugt wird, ermöglicht die Zahlung eines Ausgleichsbetrags die Finanzierung von Impact-Unternehmen, um so die eigene CO2-Bilanz zu verbessern. Dadurch wird den Teilnehmern am Climate Invest Programm nicht nur der klimawirksame Emissionsausgleich bestätigt, sondern auch der Rückfluss des Ausgleichsbetrags in Aussicht gestellt.

„Wir freuen uns sehr, dass die Fonds Finanz am Climate Invest Programm teilnimmt und so als unser Partner ein Zeichen für den Klimaschutz setzt. Das hilft allen Beteiligten das New Normal – also das neue Normal im Kontext des Umweltschutzes – ganzheitlich voranzubringen und den Klima-Impact zu erhöhen“, sagt Christian Mankel, Geschäftsführer bei New Normal.

„Wir arbeiten mit unserer ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie kontinuierlich an Lösungen, um in Zukunft noch mehr Emissionen zu reduzieren. Allerdings kosten diese notwendigen Veränderungen in unserer Arbeitsweise Zeit. Und die haben wir in Verbindung mit dem Klimawandel nicht mehr – die Uhr tickt. Wir wollten also einen dringend benötigten Vorsprung gewinnen“, sagt Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz. „Mit unserem Lösungsansatz unterstützen wir Unternehmen, die bereits CO2-effizient wirtschaften und ihren positiven Effekt auf unser Klima und unsere Zukunft weiter ausbauen wollen. Während diese Impact-Unternehmen CO2 ausgleichen, gewinnen wir Zeit, um unseren eigenen CO2-Fußabdruck immer kleiner werden zu lassen. Also Multitasking für das Klima. Mit New Normal haben wir einen Kooperationspartner gefunden, der mit seinem durchdachten Programm perfekt zu unserem nachhaltigen Selbstverständnis passt“, so Porazik weiter.

Erst kürzlich hat die Fonds Finanz ihren Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlicht. Darin ist bereits der CO2-Ausgleich mithilfe des neuen Kooperationspartners New Normal dokumentiert. Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 2021 der Fonds Finanz gibt es unter [www.fondsfinanz.de/nachhaltigkeitsbericht]www.fondsfinanz.de/nachhaltigkeitsbericht.

(New Normal)