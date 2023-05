Fonds Finanz bildet 34d-Vermittler aus: kostenfrei und unverbindlich

Mit einem neu überarbeiteten Schulungsangebot strebt das Unternehmen an, im laufenden Jahr bis zu 1.800 Teilnehmende zum geprüften Fachmann bzw. -frau für Versicherungsvermittlung IHK nach § 34d GewO auszubilden – und damit den Berufsstand des freien Maklers so unabhängig, attraktiv und zugänglich wie nur möglich zu gestalten. Daher ist das Angebot für alle Teilnehmenden komplett kostenfrei und ohne Verpflichtungen, sich an den Maklerpool anzubinden.

Unter der Verantwortung von Fonds Finanz Ausbildungsleiter Holger Kräker wurde der Vorbereitungskurs auf die Sachkundeprüfung nach § 34d vollständig neu aufgesetzt. Kombiniert werden Präsenzveranstaltungen und live übertragene Online-Kurse mit eigens vorproduzierten Schulungsinhalten, die von den Auszubildenden zeit- und ortsunabhängig genutzt werden können. Kräker steht allen Teilnehmenden außerdem persönlich als erfahrener Ansprechpartner zur Seite, etwa im Rahmen eines wöchentlichen Round Table. Austauschen können diese sich darüber hinaus in den dafür eingerichteten Communitys und Gruppen in den sozialen Netzwerken. Auf diese Weise werden die angehenden Vermittler optimal an ihre Sachkundeprüfung herangeführt. Dabei gilt: Für die Auszubildenden entstehen keine Kosten oder Verpflichtungen.

„Wir begleiten und unterstützen die Auszubildenden bei jedem Schritt: von der Ausbildungsanmeldung bis zur Prüfung und auch darüber hinaus, etwa bei der Eintragung ins Vermittlerregister“, erklärt Kräker. „Für einen erfolgreichen Abschluss sind sowohl eine individuell angepasste Prüfungsvorbereitung mit regelmäßigen Lernstandskontrollen als auch der persönliche Austausch maßgeblich.“

Das Angebot kommt gut an. Seit Januar 2023 steht der neue Vorbereitungskurs auf die Sachkundeprüfung nach § 34d im interaktiven Lernportal der Fonds Finanz allen Interessierten zur Anmeldung offen. In diesem Zeitraum gab es bereits über 300 Anmeldungen, knapp 100 weitere Personen sind interessiert. Damit haben sich innerhalb weniger Monate beinahe so viele Teilnehmende angemeldet wie im gesamten Vorjahr.

„Für die Fonds Finanz ist die Aus- und Weiterbildung seit Gründung ein wesentliches Thema. Unsere Gesellschaft braucht qualifizierten Nachwuchs, der sich auch in Zukunft für die freie und unabhängige Kundenberatung stark macht“, sagt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. „Bereits seit einigen Jahren setzen wir uns daher für die Qualifizierung von unabhängigen Versicherungsmaklern ein. Mit unserem neu konzipierten Schulungsangebot wollen wir gezielt noch mehr junge Menschen ansprechen und für eine Tätigkeit in der Versicherungs- und Finanzbranche begeistern.“

In Zukunft will die Fonds Finanz ihr Aus- und Weiterbildungsangebot erweitern. Ab Juli 2023 folgt ein nach ähnlichem Muster neu organisierter Kurs für angehende Finanzanlagenfachmänner und -frauen IHK nach § 34f sowie Ende des Jahres für Immobiliardarlehensvermittler IHK nach § 34i. Darüber hinaus soll langfristig auch eine Spezialisten-Ausbildung mit Sachkunde in allen Bereichen angeboten werden.

Interessierte können jeden Monat flexibel in die Ausbildung einsteigen. Der nächste sogenannte Kickoff für die Ausbildung zum Versicherungsvermittler startet am 08. Mai 2023. Mehr Informationen gibt es unter www.meine-sachkundepruefung.de.

(Fonds Finanz Maklerservice GmbH)