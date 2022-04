FIO: Christian Wallin übernimmt Vorstandsposten

Beim Leipziger Softwareentwickler für die Immobilien- und Finanzwirtschaft FIO Systems AG gibt es einen Wechsel im Vorstand. Der bisherige CEO Reik Hesselbarth (48) wechselt in den Mutterkonzern Hypoport. Dafür rückt ab sofort Christian Wallin (35) in den Vorstand auf, der von der Hypoport-Tochter Dr. Klein Ratenkredit GmbH kommt. In seiner neuen Funktion wird er den Geschäftsbereich Immobilienvermarktung bei FIO verantworten und die implementierte Produkt- und Unternehmensstrategie weiterführen. Reik Hesselbarth bleibt FIO als Teil des Aufsichtsrats erhalten, somit ist auf der Führungsebene große Kontinuität gesichert.

Reik Hesselbarth: „In meiner Zeit als FIO-Vorstand habe ich bereits verschiedene Projekte und Aufgaben im Mutterkonzern Hypoport mitverantwortet, ich freue mich darauf, nun mit vollem Einsatz für die Hypoport tätig zu sein. Einem Abschied von FIO kommt das jedoch nicht gleich. Ich werde FIO auch weiterhin beratend zur Seite stehen und in die aktive Key-Kundenbetreuung eingebunden bleiben. So stellen wir trotz der neuen Köpfe eine hohe Kontinuität sicher, um den eingeschlagenen Weg zusammen mit unseren Kunden weitergehen zu können.“

Christian Wallin: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als FIO-Vorstand. Mir ist es dabei ein wichtiges Anliegen, die angestoßene Transformation erfolgreich weiterzuführen, sodass diese noch im laufenden Jahr erste Früchte trägt. Unsere Motivation ist es, Mehrwert zu schaffen und für die gesamte Wertschöpfungsketten unserer Kund:innen Lösungen zu bieten. So werden wir das organische Wachstum von FIO fortführen, um weitere Kund:innen für unsere Softwarelösungen zu gewinnen.“

Christian Wallin, der zum 01. April 2022 den FIO-Vorstand übernommen hat, kommt ebenfalls aus der Hypoport-Gruppe, sein Einstieg erfolgte im Februar 2018. Seitdem war er beim Tochterunternehmen Europace für die Produktentwicklungsorganisation zuständig (bis Februar 2021) und verantwortete parallel als Geschäftsführer bei Dr. Klein das Ratenkreditgeschäft mit dem Kundenschwerpunkt Banken. Er ist studierter Betriebswirt mit einem Masterabschluss der Universität Stanford und erfahrener Gründer und Unternehmensführer u.a. als CEO des von ihm gegründeten Startups 42reports.com.

(FIO)