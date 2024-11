Fielmann setzt Wachstum fort

Die Preisführerschaft sowie die internationale Expansion der Fielmann-Gruppe führen in den ersten neun Monaten zu einem Wachstum von 13 Prozent (5 Prozent organisch, 8 Prozent durch US-Akquisitionen). Die bereinigte EBITDA-Rendite in Europa steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozentpunkte auf 23,6 Prozent. Ein Augen-Check-Up ist jetzt in rund 400 Niederlassungen verfügbar, bisher nutzten dies mehr als 70.000 Kunden.

Angesichts der Rezession in Deutschland und der europaweit niedrigen Konsumstimmung im dritten Quartal 2024 – insbesondere in Zentraleuropa – kaufen Kunden dort, wo sie garantierte Qualität und Service zu günstigen Preisen erhalten. In der Augenoptik und Hörakustik ist das die Fielmann-Gruppe. Als Preisführer baut das deutsche Familienunternehmen seine Marktanteile weiter aus. Unsere Investitionen in die Vision 2025 führen zu einem nachhaltigen Umsatzwachstum. Gleichzeitig wirkt sich unser Kostensparprogramm im Einklang mit unserer Prognose und unserer langfristigen Strategie positiv auf das Ergebnis aus.

In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Konzernumsatz der Fielmann-Gruppe um +13 % auf 1,69 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,50 Milliarden Euro). Davon entfielen 5 % auf organisches Wachstum und +8 % auf unsere US-Akquisitionen. In einem herausfordernden Marktumfeld in Europa konnte Fielmann seine Marktanteile in wichtigen Ländern ausbauen: Deutschland, die Schweiz und Österreich steigerten ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwischen 5 % und 9 %, während Spanien (+10 %) und Polen (+31 %) besonders stark wuchsen. Unsere Akquisitionen in den USA trugen in den ersten neun Monaten des Jahres 127 Millionen Euro zum Umsatz bei (Vorjahr: 9 Millionen Euro). In einer Als-ob-Betrachtung wuchs das US-Geschäft im Vergleich zum Vorjahr um 8 %.

Unser bereinigtes EBITDA stieg um 13 % auf 379 Millionen Euro (Vorjahr: 336 Millionen Euro). Unsere bereinigte EBITDA-Rendite stieg in Europa um 1,1 Renditepunkte weiter auf 23,6 %. Diese Entwicklung basiert auf einer verbesserten Abverkaufsstruktur und der konsequenten Umsetzung unseres Kostensparprogramms. Da Fielmann USA aktuell noch eine deutlich niedrigere Profitabilität hat, liegt die bereinigte Rendite der Fielmann-Gruppe stabil bei 22,4 %.

Augen-Check-Up begeistert Kunden, wächst und wird europaweit ausgerollt

Fielmann bietet in Zusammenarbeit mit Ocumeda, der führenden teleophthalmologischen Plattform in Kontinentaleuropa, einen innovativen neuen Augen-Check-Up: Zertifizierte Augenoptiker messen in Fielmann-Niederlassungen mit modernsten Geräten den Augeninnendruck und machen Bilder vom Augenhintergrund. Anschließend werden die Daten digital an Augenärzte übermittelt, die eine Auswertung vornehmen und den Kunden binnen weniger Tage einen Ergebnisbericht übermitteln. Bisher wurde der neue Service in rund 400 Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeführt. Mehr als 70.000 Kunden haben diesen Service inzwischen genutzt. Bei über 16.000 von ihnen wurden Auffälligkeiten entdeckt, denen eine Untersuchung durch lokale Augenärzte oder Kliniken empfohlen wurde. „Viele Europäer gehen nicht regelmäßig zur Augenvorsorge. Allein in Deutschland erblinden jedes Jahr unnötigerweise Tausende Menschen“, sagt Marc Fielmann, Vorstandsvorsitzender der Fielmann-Gruppe. „Gemeinsam mit unseren Partnern in der Augenheilkunde ändern wir dies, indem wir die Augenvorsorge einfach und schnell verfügbar machen. Auf diese Weise schließen wir die Lücke der fehlenden Augenvorsorge und helfen, katastrophale Folgen zu vermeiden. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung unseres Selbstverständnisses – allen Menschenzu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen.“

Mehr als 95 % der Kunden bewerten ihre Erfahrung mit dem Augen-Check-Up als gut oder sehr gut. Angesichts dieses positiven Feedbacks der Kunden und gleichzeitig der Augenärzteschaft sowie des dringenden Bedarfs in der Bevölkerung treibt Fielmann den Roll-out seines innovativen Augen-Check-Ups europaweit voran.

Ausblick

Die Fielmann-Gruppe bestätigt ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2024: Wir erwarten einen Konzernumsatz von rund 2,3 Milliarden Euro, einschließlich der Konsolidierung der Ergebnisse von Shopko Optical für sechs Monate. Die Aussagen zu unserer Profitabilität bleiben im Einklang mit dem Ausblick, den wir in unserem Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 veröffentlicht haben.