Federated Hermes: US-Inflationsrate sinkt deutlich

Außerdem bestätigen die aktuellen Daten zum Verbraucherpreisindex in den USA, dass die Inflation in den USA auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen ist.

Silvia Dall’Angelo, Senior Economist bei Federated Hermes Limited:

„Der gestrige Bericht zum US-Verbraucherpreisindex für Dezember bestätigte einen Abwärtstrend der Inflationsrate. Dies stützt weitgehend die Grundausrichtung der Fed für die Geldpolitik in den kommenden Monaten und untermauert die Argumente für eine weitere Abschwächung auf eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung Ende Januar/Anfang Februar.

Nach dem jüngsten Dotplot der Fed wird der Leitzins seinen Höchststand bei knapp über fünf Prozent erreichen, wahrscheinlich in der ersten Hälfte dieses Jahres. Da die Inflation in diesem Jahr jedoch wahrscheinlich über dem Zielwert verharren wird und der Inflationsdruck, der sich auf die Kernpreise auswirkt, erst nach einiger Zeit nachlässt, wird die Fed den Höchststand wahrscheinlich noch einige Zeit beibehalten – unserer Ansicht nach zumindest während des gesamten Jahres. Allerdings ist die Fed letztlich auch von Daten abhängig, und die Entwicklungen in der Wirtschaft und der finanziellen Stabilität werden ihren künftigen Kurs bestimmen. Die Datenabhängigkeit wird in diesem Jahr besonders wichtig sein, da es sich um eine Zeit des Übergangs handeln dürfte, die von starker Unsicherheit geprägt ist.

Mit Blick auf die Zukunft wird die Gesamtinflation im Jahr 2023 wahrscheinlich weiter sinken, zunächst noch aufgrund niedrigerer Energiepreise (und damit verbundener großer Basiseffekte) und eines Abklingens der Lieferketten-Unterbrechungen weltweit. Im Gegensatz dazu wird sich die Dienstleistungsinflation – die größte Komponente der Kerninflation – in den kommenden Monaten wahrscheinlich als hartnäckig erweisen. Denn der jüngste Inflationsdruck wird sich – insbesondere aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt – weiterhin in den Einzelhandelspreisen niederschlagen. Dies könnte sich als problematisch erweisen, da die Dienstleistungsinflation in der Regel die hartnäckigsten Inflationskomponenten enthält. Letztendlich wird eine deutliche Verlangsamung der Nachfrage – bedingt durch die hohe Inflation selbst und die Straffung der Geldpolitik – ab Mitte 2023 die Kerninflation belasten. Dennoch wird die Inflation wahrscheinlich das ganze Jahr 2023 über dem Zielwert bleiben und sich in unserem Basisszenario erst 2024 dem Zielwert annähern.“

Jason DeVito, Portfoliomanager – Emerging Market Debt at Federated Hermes:

„Die Wahl von Präsident Lula in Brasilien ist an und für sich nicht allzu gravierend. Die Bedenken liegen vielmehr darin, ob er eine allzu sozialistische Agenda auf Kosten der bereits angespannten Haushaltslage vorlegt. Wir sind jedoch der Meinung: Seine Vorschläge werden stärker klingen als sie es tatsächlich sind. Wir werden zwar eine Erhöhung der Steuerausgaben für Sozialprogramme und eine stärkere Inanspruchnahme staatlicher Kreditinstitute für diese Programme erleben, aber ich gehe nicht davon aus, dass es zu einer radikalen Steuererhöhung kommen wird. Ich bin der Auffassung, dass das Ausmaß der Ausweitung dieser Programme moderat sein wird. Darüber hinaus sind zwei wichtige Punkte zu beachten: 1) Präsident Lula hat in seiner vorherigen Amtszeit ein sehr erfolgreiches Regiment geführt; 2) Brasilien verfügt über starke institutionelle Kontrollen und Gegengewichte, so dass er nicht der alleinige Entscheidungsträger sein wird. Wir bezweifeln, dass er auf drakonische Weise reagieren wird, was zusätzliche Unruhen oder Gegenreaktionen auslösen würde.“

