Federated Hermes: Keep calm, carry on – oder neue Dynamik, vor allem für Anleihen?

Louise Dudley, Global Equities Portfolio Manager:

„Die Fed ist immer noch ein großes Thema für die Aktienmärkte, da der Fokus der vergangenen Wochen auf Tapering bzw. der Reduktion der expansiven Geldpolitik und der Zinssätze lag. Doch ist mit Blick auf frühere Tapering-Maßnahmen diesmal dasselbe zu erwarten?

Schauen wir, wo wir uns im Marktzyklus befinden: Die Dynamik bei Value-Titeln und konjunktursensiblen Titeln hält aufgrund der Erholung in diesen Marktbereichen an. Die Rohstoffrallye wird auch in dieser Berichtssaison für starke Umsatz- und Ergebniszahlen sorgen. Auch Technologieunternehmen bringen einige gute Wachstumszahlen hervor.

Gewinn-Faktor „Home-Office“

Die Gewinner der „Heimarbeit“ setzen ihren Erfolg fort. Digital ist ein Trend, der weiterhin trägt. Wachstumswerte haben insgesamt einen starken Monat hinter sich: Mit der Erwartung früherer Zinserhöhungen könnte dies der Aussicht, dass die Inflation außer Kontrolle geraten könnte, etwas mehr Wind aus den Segeln nehmen. Dies sollte eine gewisse Unterstützung für diejenigen bieten, die sich Sorgen um einen Anstieg machen.

Für Grundnahrungsmittel, die diesen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Fracht ausgesetzt sind, erwarten wir, dass die Margen für den Rest des Jahres zurückgehen werden. Engpässe in den Lieferketten wirken sich auch dort aus, wo eine starke Nachfrage besteht.“

(Instinctif Partners)