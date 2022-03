Federated Hermes: Aktuelle Einschätzungen zu Geldpolitik, Inflation und Nachfrage

Die aktuellen geopolitischen Spannungen, die Besorgnis über eine höhere Inflation, bevorstehende Zinserhöhungen, steigende Energiepreise und Unterbrechungen der Lieferketten führen allesamt zu einem langsameren Wirtschaftswachstum und dem Risiko einer Stagflation.

Lewis Grant, Senior Portfolio Manager – Global Equities:

„Können die Zentralbanken die am schnellsten wachsende Inflation seit vier Jahrzehnten bekämpfen, ohne eine weltweite Rezession auszulösen? Wie allgemein erwartet, hat die US-Notenbank die Zinsen um ein Viertelprozent angehoben und sechs weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Die Behauptung der Fed, die Inflation sei unter Kontrolle, ließ die Aktienmärkte steigen, auch wenn die Renditekurve darauf hindeutet, dass das Wachstum nicht so widerstandsfähig ist.

Die Erwartungen an das Gewinnwachstum sind seit Jahresbeginn drastisch zurückgegangen. Höhere Rohstoffpreise werden zu einer schwächeren Verbrauchernachfrage und einem geringeren Wirtschaftswachstum führen. Infolgedessen glauben wir, dass das globale Gewinnwachstum für Aktien im Jahr 2022 weniger als fünf Prozent betragen wird. Das entspricht also etwa der Hälfte der derzeitigen Markterwartung. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen und des Rezessionsrisikos wird es dem Markt schwerfallen, positive Renditen für die Anleger zu erwirtschaften.

In einem rezessiven Umfeld sollten sich Anleger auf Energie- und Gesundheitstitel konzentrieren. Wir glauben, dass Aktien aus diesen Sektoren im Jahr 2022 ein starkes Cashflow-Wachstum liefern können. Die Ölproduzenten haben ihre Betriebskosten in den letzten zehn Jahren drastisch gesenkt. Angesichts der geopolitischen Spannungen, die das Angebot begrenzen und zu höheren Ölpreisen führen, erwarten wir einen ungewöhnlich hohen freien Cashflow. Im Gesundheitswesen sehen wir aufgrund der demografischen Entwicklung und neuer Produkte ein vorhersehbares Wachstum.“

Fraser Lundie, Head of Fixed Income – Public Markets:

„Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat den Anlegern neue Sorgen bereitet, aber die Faktoren für den Ausverkauf gehen über diese traurige Entwicklung hinaus. Dazu gehören: Die Besorgnis über eine höhere Inflation, bevorstehende Zinserhöhungen, steigende Energiepreise und Unterbrechungen der Lieferketten, die allesamt zu einem langsameren Wirtschaftswachstum und dem Risiko einer Stagflation führen. Die Unsicherheit am Markt hat dazu geführt, dass die Renditen 10-jähriger Anleihen in den USA und im Vereinigten Königreich auf ein Niveau vor der Pandemie gestiegen sind, der Ölpreis ein Siebenjahreshoch erreicht hat und der Goldpreis in die Höhe geschossen ist. Die Marktpreise für die Zinssätze sind über das gesamte Laufzeitenspektrum hinweg gestiegen, vor allem aber am vorderen Ende, wodurch sich die Renditekurve abflacht. Auch die Credit Spreads haben sich ausgeweitet, insbesondere in Europa.

Zwei Jahre nach dem ersten Auftreten des Coronavirus haben viele Volkswirtschaften begonnen, sich wieder zu öffnen und arbeiten auf dem Niveau vor der Covid-Pandemie. Die Pandemie steht nicht mehr im Vordergrund, sondern die Geopolitik und die Tätigkeit der Zentralbanken. Die Möglichkeiten, die sich hieraus ergeben, sind vielfältig. Wir beteiligen uns aktiv an den relativen Wertverschiebungen, die sich innerhalb des globalen Anleihespektrums zwischen den einzelnen Sektoren und Regionen ergeben.“

James Rutherford, Head of European Equities:

„In dieser Woche setzen sich die Tendenzen der letzten Woche fort, insbesondere die der Fundamentaldaten. Das Ertragsverteilungsverhältnis (Earnings Division Ratio) sinkt weiter, und das Ertragsrisiko steigt vor dem Hintergrund der sinkenden Nachfrage. Preissetzungsmacht ist der Schlüssel, aber leider gibt es nicht viel davon.

Der Energie- und Rohstoffmarkt ist überfüllt, was nicht überrascht, da sich die Anleger auf die kurzfristigen Gewinne stürzten und die Tatsache ignorierten, dass diese kostentreibende Inflation letztlich die Nachfrage zerstört. Wir haben in den letzten Wochen auch gesehen, dass der wertmäßige Teil des Marktes hinter dem Wachstum zurückgeblieben ist, was auf eine Kombination aus steigender Inflation und Nachfragerückgang zurückzuführen ist. In einigen Branchen ist die Fabrikproduktion zum Stillstand gekommen, da die Produktionskosten unwirtschaftlich geworden sind und es nach wie vor Versorgungsprobleme gibt. Das Ertragswachstum wird immer knapper werden.

Die Jahresziele für die europäischen Indizes wurden gesenkt, da die Strategen mit dem Schlimmsten rechnen: einer straffen Geldpolitik, steigender Inflation und sinkender Nachfrage. Trotz des düsteren Bildes, das sich für europäische Aktien bietet, finden wir auf dem Markt immer noch Wertpotenziale, insbesondere bei Unternehmen, die strukturell wachsen und Barmittel in ihrer Bilanz haben. Wir bleiben jedoch vorsichtig angesichts der Ertragsrisiken und der Gefahr einer weiteren Verschlechterung des Marktumfelds.“

Die hier vertretenen Ansichten und Meinungen sind die des Verfassers. Sie decken sich nicht zwangsläufig mit den in anderen Mitteilungen ausgedrückten oder wiedergegebenen Ansichten. Diese Mitteilung ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der darin erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente.

