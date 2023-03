emproc gewinnt Bernd König als neuen Geschäftsführer

Die bundesweit agierende emproc-Unternehmensgruppe mit Fokus auf Projekt-, Bau- und Kostenmanagement konnte für das Unternehmen emproc GmbH Kostenmanagement für Immobilien (emproc KOM) Bernd König als neuen Geschäftsführer gewinnen. Der Diplom-Ingenieur wechselt von der Bureau Veritas Construction Services GmbH, wo er seit 2014 als Geschäftsführer tätig war. Er erweitert ab 01.05.2023 die Geschäftsführung der emproc KOM.

Christoph Winter, geschäftsführender Gesellschafter der emproc KOM, sagt: „Mit Bernd König konnten wir nicht nur einen ausgemachten Fachmann im Bereich Projektmanagement und Projektsteuerung, sondern auch eine hochkompetente und bestens vernetzte Führungspersönlichkeit für uns gewinnen. Dass wir in so unsteten Zeiten wie den jetzigen unser organisches Unternehmenswachstum weiterführen können, ist Ausdruck unserer guten Arbeit und bestätigt uns weiter auf unserem Erfolgskurs“. Robert Mühlstein, geschäftsführender Gesellschafter der emproc KOM, ergänzt: „Wir kennen Bernd König schon viele Jahre und schätzen seine Kompetenz, Energie und offene Art. Umso mehr freut es uns, ihn von unseren Ideen und Zielen überzeugen zu können und gemeinsam an der Ausrichtung von emproc KOM zu arbeiten. Bernd König ist genau die richtige Verstärkung für das Geschäftsführungsteam, um verstärkt auf Unternehmenswachstum zu setzen. “

Bernd König, designierter Geschäftsführer der emproc KOM, betont: „Die emproc Unternehmensgruppe hat sich in den vergangenen Jahren durch einen klaren Fokus auf Professionalität mit beeindruckender Marktexpertise zu einem der führenden Ansprechpartner im Projekt- und Kostenmanagement entwickelt. Der hohe Anspruch und die Flexibilität, die in der gesamten emproc Unternehmensgruppe gelebt werden, spiegeln alles wider, was ich mir in einem Unternehmen wünsche. Nach 28 Jahren im Umfeld der Bureau Veritas und der langjährigen Zusammenarbeit mit meinem erstklassigen und erfahrenem Team war die Entscheidung zu emproc zu wechseln nicht leicht. Mich hat jedoch neben der Erfolgsgeschichte der emproc KOM die Möglichkeit überzeugt, das Unternehmen sowohl auf Kurs zu halten als auch dynamisch und agil weiterzuentwickeln.“

Bernd König durchlief vor seinem Engagement bei emproc KOM verschiedene Stationen in der IPM Ingenieurgesellschaft für Projektmanagement mbH, die seit 2002 Bestandteil der Bureau Veritas Gruppe ist, in der er 1994 als wissenschaftlicher Mitarbeiter anfing. In den nachfolgenden 13 Jahren stieg er sukzessive zum Niederlassungsleiter Berlin und Prokuristen der Gesellschaft auf. 2014 wurde er zum Geschäftsführer der Bureau Veritas Construction Services GmbH berufen und war die letzten Jahre für die Bereiche Projektsteuerung/Projektmanagement, Technische Immobiliendienstleistungen und Brandschutz an den Standorten Berlin, Hamburg, Frankfurt und Halle allein verantwortlich und führte das Unternehmen auf stetigem Erfolgskurs. Bernd König wird zukünftig emproc KOM mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz als Geschäftsführer maßgeblich unterstützen und vom Standort in Berlin aus die bundesweiten Unternehmungen leiten.

(Ummen Communications GmbH)