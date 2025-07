Emirates unterzeichnet Absichtserklärung mit Crypto.com

Die Absichtserklärung wurde in Anwesenheit Seiner Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, und Michael Doersam, Emirates’ Chief Financial & Group Services Officer, von Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer, und Mohammed Al Hakim, Präsident der Crypto.com-Niederlassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, unterzeichnet.

Adnan Kazim erklärt: „Die Partnerschaft mit Crypto.com zur Integration von Kryptowährungen in unser digitales Zahlungssystem spiegelt das Engagement von Emirates wider, den sich wandelnden Kundenpräferenzen gerecht zu werden und gleichzeitig jüngere, technikaffine Kundensegmente anzusprechen, die digitale Währungen bevorzugen. Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit Dubais Vision, an der Spitze der Finanzinnovation zu stehen und Kunden gleichzeitig mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten bei ihren Transaktionen mit Emirates zu bieten.“ „Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung dieser wichtigen Absichtserklärung mit Emirates. Während wir den alltäglichen Einsatz von Kryptowährungen weiter ausbauen, wird die Integration mit außergewöhnlichen Partnern wie Emirates der Digital Asset-Branche einen echten Schub verleihen und es beiden Unternehmen ermöglichen, den Kunden innovative Finanzlösungen anzubieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und planen unser Krypto-Angebot im Golf-Kooperationsrat weiter ausbauen“, sagt Eric Anziani, Präsident und COO von Crypto.com. Neben der Integration von Crypto.com Pay werden Emirates und Crypto.com auch die Nutzung von Werbekampagnen prüfen, um das Bewusstsein für die neue Zahlungslösung zu schärfen und ihre Akzeptanz zu fördern. Die jüngste Partnerschaft der Fluggesellschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Dubai als globaler Kryptowährungs-Hub positioniert, unterstützt durch ein robustes Ökosystem und einen umfangreichen Regulierungsrahmen, der Innovationen fördert und gleichzeitig den Schutz der Anleger und finanzielle Stabilität gewährleistet. Eine Reihe von Unternehmen in Dubai akzeptieren bereits Kryptowährungen als Zahlungsmittel, von Immobilienentwicklern bis hin zu großen Telekommunikationsunternehmen. Infos hier