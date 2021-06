Eintritt in den irischen Hotelmarkt: Union Investment sichert sich projektiertes Premier Inn Hotel in den Docklands von Dublin

Der Hamburger Immobilien-Investmentmanager hat sich das projektierte Premier Inn Hotel in den Dubliner Docklands gesichert. Bereits seit 2015 ist Union Investment auf dem irischen Büroimmobilienmarkt aktiv. Vor Kurzem erfolgte mit dem Erwerb des Wohnungsprojekts „8th Lock“ in Dublin zudem der Eintritt in den irischen Wohnungsmarkt.

Das Hotel verfügt über eine Mietfläche von 9.936 m² und insgesamt 262 Zimmer verteilt auf neun Stockwerke. Baubeginn ist voraussichtlich im Juli dieses Jahres. Die Fertigstellung ist im Herbst 2023 geplant. Das Hotel ist bereits für 25 Jahre an Premier Inn vermietet. Der bonitätsstarke Pächter gehört zu Whitbread PLC, Großbritanniens führendem Gastgewerbeunternehmen, und ist Marktführer im Bereich der Premium-Budget-Hotellerie.

„Wir rechnen spätestens im Jahr der Fertigstellung 2023 mit einer Erholung der Hotel-Nachfrage und wollen unser hochwertiges Portfolio mit aktuell rund 80 Hotels gezielt weiter ausbauen. Dabei setzen wir vor allem auf Core-Produkte mit resilienten Konzepten und Betreibern. Mit dem projektierten Premier Inn Hotel erwerben wir ein Core-Objekt in einem der stärksten europäischen Hotelmärkte“, so Andreas Löcher, Leiter Investment Management Hospitality bei Union Investment.

Das Projektgrundstück befindet sich im Teilmarkt Castleforbes, im nördlichen Teil der Docklands und profitiert von einer sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie der Nähe zu wichtigen Nachfragegeneratoren in der Stadt. Das ehemalige Hafen- und Industriegebiet wurde in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Büromarktstandorte in Dublin entwickelt und gilt als Finanz- und Tech-Zentrum der Stadt. Das Conference Center Dublin ist rund zehn Gehminuten entfernt.

Verkäufer und Entwickler des Hotelprojekts ist die Glenveagh Properties. Der Ankauf erfolgt für den Bestand des institutionellen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional European Real Estate.

Auf Beraterseite ist BNP Paribas Real Estate für Union Investment tätig gewesen.

(Union Investment Real Estate GmbH)