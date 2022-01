Ein unruhiger Start ins neue Jahr – setzt sich die Value-Rally fort?

Könnte es nun möglicherweise schwer werden, die Value-Entwicklung zu ignorieren?

Geir Lode, Head of Global Equities bei Federated Hermes:

„Ein ruhiger Jahresbeginn schien von vornherein unwahrscheinlich: Die Omikron-Variante verbreitete sich rasend schnell und brachte tägliche Rekordfallzahlen sowie neue Beschränkungen in Ländern rund um den Erdball mit sich. In den USA werden täglich über 1 Million Covid-Fälle registriert – mehr als dreimal so viele wie im vergangenen Jahr zu diesem Zeitpunkt. Allerdings haben sich Impfungen sowie Auffrischungsimpfungen bislang als wirksam erwiesen, um die Korrelation zwischen Erkrankungen und Krankenhausaufenthalten abzumildern. Und in Kombination mit der Tatsache, dass Omikron im Großen und Ganzen zu einem milderen Erkrankungsverlauf führt, könnte sich das allbekannte Covid-Szenario auf den Märkten bald ändern. Dies gilt vor allem auf regional- und/oder sektorspezifischer Ebene: Die wichtigsten Benchmarks für den Reise- und Freizeitsektor hatten sich von dem Omikron-Ausverkauf vor dem Jahreswechsel fast vollständig erholt.

Während Omikron während der Feiertage für Schlagzeilen sorgte, wurde der unruhige Start in das Jahr 2022 in erster Linie durch eine starke Value-Rallye angeheizt, die in dieser Stärke seit der Korrektur im Juni 2020 nicht mehr zu beobachten war. Auf relativer Basis war sie sogar noch ausgeprägter: Die steilere Kurve und die Korrektur bei teuren Technologie- und Softwaretiteln ließen den NASDAQ um über 3 % einbrechen – eine Tendenz, die schon vor der Veröffentlichung des Fed-Protokolls in Gang gesetzt wurde.

Angesichts der zunehmend falkenhaften Politik und einer zwangsläufigen Verlangsamung von Omikron im Laufe des ersten Quartals könnte es – vorausgesetzt, keine neue Variante tritt auf – schwer werden, die Value-Entwicklung zu ignorieren.“

(Federated Hermes)