Dr. Patrick Zenz-Spitzweg wird neuer Geschäftsführer der FERI Trust GmbH

Dr. Patrick Zenz-Spitzweg (39) ist seit 1. August 2020 neues Geschäftsführungsmitglied der FERI Trust GmbH und folgt auf Frank W. Straatmann, der weiterhin als Vorstand der FERI AG für den Bereich Privatkunden verantwortlich zeichnet. Dr. Patrick Zenz-Spitzweg übernimmt die Verantwortung für den Ausbau und die Pflege der Kundenbeziehungen im Bereich Private Mandanten. Er leitet außerdem das Team in Bad Homburg sowie den Bereich Family Office.

„Wir freuen uns, mit Dr. Patrick Zenz-Spitzweg einen ausgewiesenen Experten in der Betreuung großer privater Vermögen gewonnen zu haben. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird er das seit Gründung der FERI vor über 30 Jahren erfolgreiche Privatkunden- und Family Office Geschäft weiter ausbauen und noch stärker an den Bedürfnissen der heutigen Unternehmergeneration ausrichten“, sagt Frank W. Straatmann, verantwortlicher Vorstand der FERI AG.

Dr. Patrick Zenz-Spitzweg ergänzt die bisherigen Geschäftsführer der FERI Trust GmbH, Marcus Brunner (Finanzen, Compliance), Marcus Burkert (Investment Consulting und Institutionelle Kunden), Carsten Hermann (Investment Management) und Dr. Andreas Schmidt-von Rhein, der seit 1.4. als Geschäftsführer der FERI Trust GmbH den Bereich Operations verantwortet.

Dr. Zenz-Spitzweg kommt von Pictet & Cie (Europe) S.A. in Frankfurt, wo er seit 2012 in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Leiter Wealth Management, tätig war. Zuvor war er einige Jahre bei der UBS Deutschland AG in Frankfurt, ebenfalls im Bereich Wealth Management, beschäftigt. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der European Business School (ebs) und wurde anschließend an der Universität Hamburg promoviert.

(FERI Gruppe)