Direkte Sky-Line‑Anbindung am Flughafen Frankfurt

Wenn kurze Wege über den Erfolg von Reisen und Veranstaltungen entscheiden, wird Infrastruktur zum relevanten Faktor: Mit der neuen Sky Line-Bahn erhält das Terminal 3 des Frankfurter Flughafens eine direkte Anbindung an den nördlichen Flughafenbereich. Als einzige Hotels am Standort verfügen das Frankfurt Marriott Airport Hotel und das Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center über einen unmittelbaren Zugang zur Sky Line-Bahn und damit über eine direkte Verbindung zu Terminal 1, 2 und 3 sowie zum Fern- und Regionalbahnhof

Optimale Erreichbarkeit für Veranstaltungsteilnehmer

Für Kongress- und Veranstaltungsgäste bedeutet die neue Anbindung einen deutlichen Mehrwert: Das Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center zählt mit 58 Veranstaltungsräumen und einem Congress Center für bis zu 1.200 Personen zu den größten Eventlocations im Rhein-Main-Gebiet. Die direkte Sky-Line-Anbindung ermöglicht es Teilnehmern den Veranstaltungsort aus allen Terminals ohne Umwege und ohne zusätzliche Transfers zu erreichen. Gerade bei internationalen Kongressen mit hoher Teilnehmerzahl erleichtert die neue Verbindung die Logistik, verkürzt Wege und steigert die Planungssicherheit für Veranstalter.

Ideale Hotels für Übernachtungen vor oder nach Flugreisen

Auch für Geschäfts- und Urlaubsreisende bietet die neue Sky Line-Bahn klare Vorteile. Gäste mit frühen Abflügen oder späten Ankünften profitieren von der schnellen, direkten Verbindung zu Terminal 3 sowie zur Schieneninfrastruktur des Flughafens. Bereits heute sind die Hotels direkt mit Terminal 1 und dem AIRrail ICE-Fernbahnhof verbunden; mit der neuen Sky Line-Bahn werden künftig alle drei Terminals des Frankfurter Flughafens angebunden. Reisende profitieren ebenso von einer breiten Palette an Angeboten innerhalb des Hotelkomplexes, darunter zwei separate Club Lounges sowie mehrere Restaurants und Bars. Damit festigen das Frankfurt Marriott Airport Hotel und Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center ihre Position als verlässliche Pre- und Post-Travel-Adressen für Geschäfts‑ und Freizeitreisende.

Rick Enders, General Manager des Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center und Frankfurt Airport Marriott Hotel: „Kurze Wege und verlässliche Verbindungen sind für Reisende heute entscheidend. Mit der direkten Sky Line‑Anbindung aller Terminals bieten wir unseren Gästen künftig noch mehr Komfort – unabhängig davon, wann und von wo sie ankommen oder abfliegen.“