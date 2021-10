Die Zukunft des Vertragsmanagements: DocuSign stellt die neue Startup-Initiative DocuSign Ventures vor

DocuSign (NASDAQ: DOCU), weltweit führend im Bereich elektronische Unterschriften und Vertragsmanagement, stellt heute DocuSign Ventures vor: Diese neue Initiative fördert das wachsende Ökosystem von Unternehmern und Startups, die sich mit der Zukunft des Vertragsmanagements beschäftigen.

Der Fokus von DocuSign Ventures liegt auf Co-Investitionen und Partnerschaften mit Unternehmen, die sich in der Frühphasenfinanzierung für Innovationen rund um den Vertragsprozess befinden. Die Initiative zeigt auch DocuSign‘s Engagement für seine Kunden und deren Erfolg. Denn durch die Zusammenarbeit mit innovativen Startups unterstützt DocuSign auch seine Kunden, neue Lösungen für sich zu entdecken und auszuprobieren. Dazu gehören beispielsweise Lösungen, die Arbeiten vor dem Vertrag, die Vertragsverhandlungen selber, wie auch die Prozesse nach einer Vertragsunterzeichnung erleichtern.

DocuSign Ventures wird sich mit einem breiten Spektrum innovativer Technologien befassen – und zwar mit Lösungen, mit denen Verträge auf eine ganz neue Art erstellt, ausgeführt und verwaltet werden. Hier einige Beispiele:

● Automatisierung von Vertragsprozessen und Arbeitsabläufen

● KI und Smart-Contract-Technologie

● Identitätsüberprüfung und -verwaltung

● Digitale Zahlungsplattformen

● Automatisierungslösungen für Recht und Compliance

● Vertikale Lösungen in Bereichen wie Hypotheken und Kredite

Mit über einer Milliarde Nutzern weltweit besitzt DocuSign sehr große Expertise auf dem umfassenden Gebiet des Vertragsmanagements. Im Rahmen der neuen Initiative teilt DocuSign sein profundes Wissen mit Portfoliounternehmen. Diese erhalten außerdem die Möglichkeit, engere Partnerschaften mit der DocuSign Agreement Cloud Plattform zu etablieren und sich DocuSign‘s großem Ökosystem von mehr als einer Million Kunden, Entwicklern und Partnern anzuschließen.

DocuSign Ventures verstärkt die bestehenden strategischen Investitionen und Partnerschaften des Unternehmens im Startup-Ökosystem. Dies beinhaltet auch Investitionen in BlackBoiler, Clause, DataGrail, Pactum, Seal Software und Snapdocs – sowie eine kürzlich vorgenommene Investition in The LegalTech Fund, einem Frühphasenfonds, der Unternehmen fördert, die Innovationen im Rechtswesen im Fokus haben. Diese Zusammenarbeit führte etwa zu weiteren Verbesserungen der DocuSign Agreement Cloud-Plattform, auch hinsichtlich KI-gestützter Vertragsanalysen und intelligenter Vertragsfunktionen.

Eric Darwin, Head of Corporate Development bei DocuSign, sagt: „Verträge sind die entscheidende Grundlage von sehr vielem im Leben. Sie definieren, wie wir Geschäfte abwickeln, aber auch grundlegende Verpflichtungen, die wir eingehen und die für uns alle sehr wichtig sind. Obwohl Verträge ein so entscheidender Bestandteil sind, sind Vertragsprozesse immer noch weitgehend manuell, statisch und papierbasiert. Immer mehr Unternehmen erkennen jedoch, dass sie ihre Vertragsprozesse digitalisieren müssen, um für die neue Art des Arbeitens gerüstet zu sein und die entsprechenden Erwartungen ihrer Kunden, Partner und Mitarbeiter zu erfüllen. DocuSign Ventures freut sich auf die Zusammenarbeit mit innovativen Partnern, um gemeinsam das Vertragsmanagement intelligenter, einfacher und angenehmer zu machen.“

(Archetype Agency GmbH)