Die Emirates Group erzielt einen Rekordgewinn von 6,6 Milliarden US$ im Geschäftsjahr 2025-26

Die Emirates Group meldete für das am 31. März 2026 beendete Geschäftsjahr:

Rekordgewinn vor Steuern von 24,4 Milliarden AED (6,6 Milliarden US$), ein Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie eine Gewinn-vor-Steuern-Marge von 16,2 Prozent

von 24,4 Milliarden AED (6,6 Milliarden US$), ein Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie eine von 16,2 Prozent Rekordumsatz von 150,5 Milliarden AED (41 Milliarden US$), ein Anstieg von drei Prozent gegenüber den Vorjahresergebnissen

von 150,5 Milliarden AED (41 Milliarden US$), ein Anstieg von drei Prozent gegenüber den Vorjahresergebnissen Rekordbestand an Bargeldvermögen in Höhe von 59,6 Milliarden AED (16,2 Milliarden US$), ein Anstieg von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr

in Höhe von 59,6 Milliarden AED (16,2 Milliarden US$), ein Anstieg von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr EBITDA von 41,1 Milliarden AED (11,2 Milliarden US$), was die starke operative Rentabilität der Unternehmemsgruppe widerspiegelt

Emirates behauptet seinen Platz als weltweit profitabelste Fluggesellschaft und berichtet:

Rekordgewinn vor Steuern von 22,8 Milliarden AED (6,2 Milliarden US$), ein Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie eine Gewinn-vor-Steuern-Marge von 17,4 Prozent

von 22,8 Milliarden AED (6,2 Milliarden US$), ein Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie eine von 17,4 Prozent Rekordumsatz von 130,9 Milliarden AED (35,7 Milliarden US$), ein Anstieg von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr

von 130,9 Milliarden AED (35,7 Milliarden US$), ein Anstieg von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr Höchster Stand an liquiden Mitteln aller Zeiten mit 54,9 Milliarden AED (15 Milliarden US$), zehn Prozent höher als zum Stichtag 31. März 2025.

dnata verzeichnete in allen Geschäftsbereichen ein solides Wachstum und eine solide Leistung:

Rekordgewinn vor Steuern von 1,6 Milliarden AED (437 Millionen US$), ein Anstieg von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie eine Gewinn-vor-Steuern-Marge von 6,8 Prozent

von 1,6 Milliarden AED (437 Millionen US$), ein Anstieg von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie eine von 6,8 Prozent Rekordumsatz von 23,6 Milliarden AED (6,4 Milliarden US$), ein Anstieg von zwölf Prozent

von 23,6 Milliarden AED (6,4 Milliarden US$), ein Anstieg von zwölf Prozent Hohes Bargeldvermögen in Höhe von 4,7 Milliarden AED (1,3 Milliarden US$), ein Anstieg um 28 Prozent.

Die Emirates-Gruppe schüttet eine Dividende in Höhe von 3,5 Milliarden AED (eine Milliarde US$) an ihren Eigentümer, die Investment Corporation of Dubai (ICD), aus. Der für die Emirates Group geltende Körperschaftsteuersatz in den VAE stieg in diesem Jahr aufgrund der Einführung der Steuerregeln der Säule 2 in den VAE von neun Prozent auf 15 Prozent. Nach Berücksichtigung der Steuerbelastung beläuft sich der Gewinn nach Steuern der Gruppe auf 21 Milliarden AED (5,7 Milliarden US$), ein Anstieg von drei Prozent gegenüber 2024-25.

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive der Emirates Airline and Group: „Diese hervorragenden Ergebnisse trotz erheblicher Herausforderungen im letzten Monat unseres Geschäftsjahres bestätigen erneut die Stärke und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells der Emirates Group, das auf Sicherheit, Exzellenz, Innovation, Menschen und Partnerschaften basiert.“

„In den ersten elf Monaten des Geschäftsjahres 2025–26 war das Bild innerhalb der gesamten Gruppe sehr positiv. Die starke Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen trieb den Umsatz an, und wir erzielten gesunde Margen dank unserer nachhaltigen Investitionen in Produkte, Mitarbeitende, Technologie und Marke. Monat für Monat übertrafen wir unsere Ziele.“

„Am 28. Februar führten militärische Aktivitäten zu massiven Beeinträchtigungen des weltweiten kommerziellen Flugverkehrs in der Golfregion, einschließlich der Vereinigten Arabischen Emirate. Emirates und dnata haben umgehend Maßnahmen ergriffen, um unsere Mitarbeitenden und betroffenen Kunden zu unterstützen, unsere Vermögenswerte zu schützen und die Geschäftskontinuität sicherzustellen.“

„Wir haben das Glück, unseren Sitz in Dubai zu haben, wo jahrelange Investitionen in die Infrastruktur und ein gut vernetztes Luftfahrt-Ökosystem es der Regierung ermöglicht haben, schnell sichere Korridore für kommerzielle Flüge zu schaffen. Emirates und dnata haben seitdem den Betrieb am DXB schrittweise wieder aufgenommen. Obwohl wir immer noch mit einer geringeren Passagierkapazität als vor der Unterbrechung arbeiten, wurde der Frachtbetrieb hochgefahren, um den Transport lebenswichtiger Güter in und via die VAE zu unterstützen.“

Seine Hoheit Scheich Ahmed fügt hinzu: „Die Emirates Group hat schon früher Krisen und Unterbrechungen gemeistert. Jedes Mal haben wir unseren Fokus auf unsere Kunden und unsere Mitarbeitenden gelegt, und jedes Mal sind wir gestärkt daraus hervorgegangen. Unsere Belegschaft ist ein wesentlicher Teil unseres Erfolgs und ermöglicht es uns, in einem dynamischen Betriebsumfeld agil zu reagieren. Ich möchte allen unseren Mitarbeitenden danken. Sie haben in diesen schwierigen Zeiten die Qualitäten, welche die Emirates Group auszeichnen, wirklich vorbildlich unter Beweis gestellt.“

„Ich bin Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Rashid Al Maktoum und seinen Söhnen, Seiner Hoheit Scheich Hamdan und Seiner Hoheit Scheich Maktoum, für ihre Führung Dubais und ihre unerschütterliche Unterstützung der Luftfahrt dankbar. Die Emirates Group ist stolz darauf, unter ihrer Führung einen Beitrag zur Strategie Dubais zu leisten. Ein großes Dankeschön geht auch an alle unsere Partner im Ökosystem, die die globale Luftfahrt am Laufen halten. Ihre Zusammenarbeit und Solidarität sind von unschätzbarem Wert und spiegeln den Geist der Partnerschaft wider, der für die Arbeitsweise der Emirates Group von zentraler Bedeutung ist.“

Im Geschäftsjahr 2025–2026 investierte die Unternehmensgruppe insgesamt 17,9 Milliarden AED (4,9 Milliarden US$) in neue Flugzeuge, Einrichtungen, Ausrüstung und die neuesten Technologien, um ihre Wachstumspläne zu unterstützen. Die Gesamtbelegschaft wuchs um acht Prozent auf 130.919 Mitarbeitende, da Emirates und dnata ihre Rekrutierungsaktivitäten weltweit fortsetzten, um die Expansion zu unterstützen und zukünftige Kapazitäten zu stärken. Die Zahl der Mitarbeitende aus den VAE innerhalb der Gruppe stieg auf über 4.000, was den Erfolg der Programme zur Gewinnung, Förderung und Bindung lokaler Talente verdeutlicht.

Zu den Aussichten für das Geschäftsjahr 2026-27 sagt Scheich Ahmed: „Derzeit sind die militärischen Aktivitäten zwischen den USA, Israel und dem Iran im Rahmen eines Waffenstillstandabkommens ausgesetzt. Wir hoffen auf eine baldige klare Beilegung der Feindseligkeiten und eine Rückkehr zur Marktstabilität. In der Zwischenzeit bleiben wir jedoch nicht untätig. Was den Treibstoff betrifft, ist Emirates bis 2028-29 gut abgesichert; außerdem haben wir gemeinsam mit unseren Lieferanten die Mengen gesichert, die wir benötigen, um unseren laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten und wieder das Niveau vor der Krise zu erreichen. Bei dnata und im gesamten Konzern verleihen uns unsere Geschäftsbereiche, unsere Größe, unsere Portfoliostruktur und unsere langjährigen Investitionen die Resilienz und Flexibilität, um alle kurzfristigen Herausforderungen zu meistern.“

„Die Emirates Group geht mit sehr soliden Barreserven in das Finanzjahr 2026–2027, was es uns ermöglicht, unsere Pläne zur Stärkung unseres Geschäfts ohne reflexartige Kostensenkungsmaßnahmen voranzutreiben. Unsere Flugzeugauslieferungen und unser Retrofitprogramm werden zügig fortgesetzt, ebenso wie unsere geplanten Investitionen in neue Anlagen und Ausstattung. Emirates und dnata werden sich weiterhin darauf konzentrieren, branchenführende Produkte und Kundenerlebnisse anzubieten, uns auf der globalen Bühne zu differenzieren, die besten Talente anzuziehen und den Gemeinschaften, denen wir dienen, einen Mehrwert zu bieten. Unser Fundament ist stark. Das bewährte Geschäftsmodell der Emirates Group bleibt unverändert. Dubai bleibt Knotenpunkt globaler Handels-, Geschäfts- und Reiseströme. Unser Anspruch, die Besten der Welt zu sein und der Welt etwas zurückzugeben, bleibt unverändert.“

Emirates

Die gesamte Passagier- und Frachtkapazität stieg im Geschäftsjahr 2025-26 um ein Prozent auf 60,6 Milliarden verfügbare Tonnenkilometer (Available Tonne Kilometers, ATKM). Im Laufe des Jahres nahm Emirates mit Da Nang, Hangzhou, Siem Reap und Shenzhen vier neue Ziele in sein Streckennetz auf und stockte die Flugfrequenzen zu bestehenden Zielen auf, um der Kundennachfrage gerecht zu werden. Bis zum 31. März umfasste das weltweite Streckennetz von Emirates 152 Ziele in 80 Ländern. Emirates baute zudem seine Partnerschaften auf 32 Codeshare- und 117 Interline-Partner aus und ermöglichte Kunde

Emirates erweiterte seine Passagierflugzeugflotte durch die Auslieferung von 15 Jets des Typs Airbus A350, wodurch die Fluggesellschaft noch mehr Kunden ihre neuesten Produkte anbieten kann, darunter die beliebte Premium Economy Class und ein Bordunterhaltungssystem der neusten Generation. Zum 31. März verfügte Emirates über 19 A350 in seiner Flotte, die 21 Ziele anfliegen. Die gesamte Flotte umfasst zum Stichtag 277 Flugzeuge mit einem durchschnittlichen Flottenalter von 10,8 Jahren. Auf der Dubai Airshow 2025 kündigte Emirates eine Investition in 65 weitere Boeing 777-9 und acht weitere A350-900 im Wert von 41,4 Milliarden US$ nach Listenpreisen an. Zum 31. März umfasste das Auftragsbuch 367 Flugzeuge, darunter 54 A350, 270 Boeing 777X, 35 787 und acht 777F, deren Auslieferung bis 2038 geplant ist.

Durch den strategischen Einsatz von Kapazitäten, um die steigende Nachfrage in allen Märkten zu bedienen, stieg der Emirates-Gesamtumsatz im Geschäftsjahr um zwei Prozent auf 130,9 Milliarden AED (35,7 Milliarden US$). Währungsschwankungen in einigen der wichtigsten Märkte der Fluggesellschaft wirkten sich mit 332 Millionen AED (90 Millionen US$) positiv auf die Rentabilität der Fluggesellschaft aus. Die starke wirtschaftliche Leistung führte im Geschäftsjahr 2025-26 zu einem operativen Cashflow von 32 Milliarden AED (8,7 Milliarden US$), was es Emirates ermöglicht, seine Wachstumspläne aufrechtzuerhalten.

Die Gesamtbetriebskosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent. Treibstoff- und Personalkosten waren 2025-26 die beiden größten Kostenkomponenten der Fluggesellschaft, gefolgt von Betriebskosten (Abschreibungen). Treibstoffkosten machten 29 Prozent der Betriebskosten aus, verglichen mit 31 Prozent im Geschäftsjahr 2024-25. Die Treibstoffkosten sanken leicht auf 31,2 Milliarden AED (8,5 Milliarden US$) gegenüber 32,6 Milliarden AED (8,9 Milliarden US$) im Vorjahr, da der niedrigere durchschnittliche Treibstoffpreis (Rückgang um sieben Prozent) den um ein Prozent höheren Verbrauch aufgrund der gestiegenen Flugaktivitäten ausglich.

Aufgrund einer starken Nachfrage nach Reisen in allen Marktsegmenten und der Fähigkeit der Fluggesellschaft, durch ihr starkes Streckennetz sowie hochwertige Produkte und Serviceleistungen die Gunst der Kunden zu gewinnen, erzielte Emirates einen neuen Rekordgewinn nach Steuern in Höhe von 19,7 Milliarden AED (5,4 Milliarden US$) und übertraf damit das Vorjahresergebnis von 19,1 Milliarden AED (5,2 Milliarden US$) bei einer hervorragenden Nettogewinnmarge von 15 Prozent. Dies ist das beste Ergebnis in der Geschichte der Fluggesellschaft und in der Luftfahrtbranche für das Berichtsjahr 2025-26.

Emirates beförderte im 2025-26-Geschäftsjahr 53,2 Millionen Passagiere (ein Rückgang um ein Prozent), wobei die Sitzplatzkapazität um ein Prozent sank. Die Fluggesellschaft meldet eine Sitzplatzauslastung von 78,4 Prozent, was einen leichten Rückgang gegenüber den 78,9 Prozent des Vorjahres darstellt. Der Passagierertrag stieg um vier Prozent auf 38,1 Fils (10,4 US-Cent) pro Passagierkilometer (Revenue Passenger Kilometer, RPKM).

Emirates investierte weiterhin in die Bereitstellung eines immer besseren Kundenerlebnisses. Im November wurde eine Vereinbarung mit Starlink bekannt gegeben, um ihre Flotte mit Highspeed-WLAN auszustatten. Emirates führte die Starlink-Einführung zügig durch, und bis zum 31. März waren bereits 21 Flugzeuge ausgestattet und boten den Kunden die beste Konnektivität über den Wolken. Weitere Flugzeuge werden folgen.

2025-26 wurde das fünf Milliarden US-Dollar umfassende Retrofitprogramm von Emirates zügig fortgesetzt. Bis heute haben 91 Flugzeuge (von 215 vorgesehenen Einheiten) eine vollständige Kabinenrenovierung abgeschlossen und sind mit den neuesten Kabinenprodukten von Emirates ausgestattet, darunter die beliebten Premium-Economy-Class-Sitze. Am Boden wurde im Emirates Terminal 3 in Dubai „Emirates First“ eröffnet – eine neue exklusive Check-in-Lounge für First-Class-Kunden und Skywards-Platinum-Mitglieder; an den Flughäfen Tokio-Narita und Kansai International wurden kostenlose Chauffeur-Services für First- und Business-Class-Kunden sowie in Clark kostenlose Busservices für Economy-Class-Kunden eingeführt.

Emirates startete auf seiner Website einen neuen Accessible and Inclusive Travel Hub, um Reisenden mit unterschiedlichen Anforderungen an Barrierefreiheit bei der Reiseplanung zu unterstützen. Zudem wurden neue sensorische Produkte und Fidget-Spielzeuge für Kinder und Erwachsene an Bord eingeführt sowie an Dutzenden von Flughäfen weltweit Reisetestläufe organisiert, um Kindern mit Autismus und ihren Familien die Reiseangst zu nehmen.

Emirates unterzeichnete eine Vereinbarung mit Dubai Investments Park, um einen Standort für ein Emirates Cabin Crew Village zu sichern, eine Wohnanlage im Wert von mehreren Milliarden Dirham, die nach Fertigstellung Platz für 12.000 Besatzungsmitglieder bieten wird.

Emirates eröffnete ein neues Ausbildungszentrum für Flugpersonal, um sein Flottenwachstum zu unterstützen und gründete das Emirates Centre of Hospitality, um 25.000 Flugbegleitenden erstklassige Schulungen anzubieten.

Das Loyalitätsprogramm Emirates Skywards feierte sein 25-jähriges Jubiläum mit einer groß angelegten Kampagne und verbesserten Prämienmöglichkeiten für Mitglieder, darunter die Einlösung von Classic Rewards auf allen flydubai-Flügen in allen Kabinenklassen, die Einlösung von Classic Rewards und Upgrade Rewards in der Premium Economy Class sowie die Charityauktion von sieben seltenen Skywards-Mitgliedsnummern mit Platinum-Status.

Emirates SkyCargo verzeichnete ein herausragendes Jahr und beförderte 2,4 Millionen Tonnen Fracht rund um die Welt, was einem Anstieg von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Auslieferung von fünf neuen Boeing 777-Frachtflugzeugen im Laufe des Finanzjahres ermöglichte es dem Geschäftsbereich, seine Cargokapazität um 13 Prozent zu steigern. Emirates SkyCargo verzeichnete einen soliden Umsatz von 16,2 Milliarden AED (4,4 Milliarden US$) und trug damit zwölf Prozent zum Gesamtumsatz von Emirates bei. Der Frachtertrag pro Frachttonnenkilometer (Freight Tonne Kilometers, FTKM) sank um drei Prozent aufgrund des Marktdrucks und der Auswirkungen von Zöllen auf den Handel, insbesondere im E-Commerce.

Insgesamt spiegelt die Leistung von Emirates SkyCargo die Fähigkeit des Geschäftsbereichs wider, durch sein Angebot an spezialisierten Logistiklösungen, die Stärke des globalen Streckennetzes von Emirates, Dubais erstklassige intermodale Logistikkapazitäten sowie seine laufenden Investitionen in digitale Technologie, Infrastruktur und Produkte die Präferenz der Kunden zu gewinnen. Im Laufe des Jahres erweiterte Emirates SkyCargo mit Bangkok, Budapest, Lüttich und Tokio-Narita sein Vollfrachter-Streckennetz auf 44 Ziele, erhöhte die Frequenz auf bestehenden Frachterstrecken und baute sein Lkw-Transportnetz aus.

Der Frachtbereich setzte die Strategie fort, maßgeschneiderte Lösungen als zentrales Alleinstellungsmerkmal und Wertversprechen anzubieten. In 2025-26 wurde Emirates Courier Express eingeführt, eine innovative Lösung für grenzüberschreitende Tür-zu-Tür-Zustellung, sowie ein neues Serviceangebot für den Transport zeitkritischer Komponenten für die Luftfahrt, Maschinenbau-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie. Zu Ende März umfasste die Flotte 13 Boeing 777-Vollfrachter, wobei die Auslieferung von acht weiteren Frachtern noch aussteht.

Zusätzlich zu den 20 Flugzeugauslieferungen kaufte Emirates 29 A380 und 5 Boeing 777 am Ende ihrer Leasingverträge ab. Zur Unterstützung des Flottenprogramms nahm Emirates über lokale und internationale Märkte zehn Milliarden AED an Flugzeugfinanzierungen auf, darunter japanische Operating-Leasing-Verträge, versicherungsgestützte Finanzierungen, französische Tax-Lease-Verträge und von Exportkreditagenturen gestützte Strukturen.

Dank eines soliden Kassenbestands und eines starken operativen Cashflows konnte Emirates im Zeitraum 2025-2026 alle vertraglichen Verpflichtungen vollständig erfüllen, einschließlich Vorauszahlungen für Flugzeuge und fälliger Finanzierungsverbindlichkeiten, wobei die zum 31. März in Höhe von 54,9 Milliarden AED (15 Milliarden US$) vorhandenen Barreserven genutzt wurden. Emirates setzte weiterhin einfache Terminkontrakte ein, um sich gegen Schwankungen bei Brent-Rohöl und Raffineriemargen abzusichern, und nutzte langfristige Zinssicherungsgeschäfte, um Auswirkungen von Zinsschwankungen abzufedern. Angesichts des aufgrund seiner globalen Präsenz erheblichen Währungsrisikos steuerte Emirates das Wechselkursrisiko weiterhin durch Währungsoptionen, Terminkontrakte und natürliche Absicherungen. Dieser systematische Ansatz gewährleistet die Vorhersehbarkeit des Cashflows trotz volatiler Marktveränderungen und stärkt damit die finanzielle Stabilität.

dnata

Der Luftverkehrsdienstleister dnata steigerte seinen Gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr 2025-26 um zwei Prozent auf 1,6 Milliarden AED (437 Millionen US$), wobei alle Geschäftsbereiche eine solide Leistung verzeichneten und insbesondere die Bereiche Flughafenbetrieb sowie Catering und Einzelhandel einen nennenswerten Beitrag leisteten. Der Gewinn nach Steuern belief sich auf 1,3 Milliarden AED (367 Millionen US$), was einem Rückgang von vier Prozent entspricht, der in erster Linie auf einen höheren Steuersatz in den VAE im Geschäftsjahr 2025-26 zurückzuführen ist. Der dnata-Gesamtumsatz stieg um zwölf Prozent auf einen neuen Rekordwert von 23,6 Milliarden AED (6,4 Milliarden US$), angetrieben durch eine weltweit gestiegene Flug- und Reiseaktivität, insbesondere in den Hauptmärkten Australien, Europa, den VAE, Großbritannien und den USA.

Das internationale Geschäft von dnata macht 77 Prozent des Umsatzes aus, was einem Anstieg von zwei Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Um seine zukünftigen Fähigkeiten und Kapazitäten auszubauen und den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, beliefen sich die Investitionen von dnata im Zeitraum 2025-2026 auf 858 Millionen AED (234 Millionen US$). Zu den bedeutenden Investitionen im Laufe des Jahres zählten neue Catering-Einrichtungen in Perth und West-Sydney, eine neue Frachtanlage in Amsterdam sowie neue elektrische und hybride Bodenabfertigungsgeräte für den Flughafenbetrieb als Beitrag der Umweltstrategie. dnata erwarb zudem die Wymap Group, einen Spezialisten für Luftfracht-LKW-Transporte in Australien und Neuseeland, sowie eine siebenprozentige Beteiligung an WonderMiles, einer NDC-fähigen Buchungsplattform, um das Angebot für Firmen- und Geschäftsreisen zu stärken.

dnata setzte die aktive Steuerung ihres vielfältigen Portfolios an Geschäftsbeteiligungen im Einklang mit ihrer Unternehmensstrategie fort. In diesem Jahr veräußerte dnata ihren 75-prozentigen Anteil an Super Bus, einem Anbieter von Sightseeing-Touren in den VAE; in Deutschland zog sich das Unternehmen aus dem Frachtgeschäft in Köln/Bonn zurück.

Im Geschäftsjahr 2025–26 stiegen die Betriebskosten um 13 Prozent auf 22,1 Milliarden AED (6 Milliarden US$), was auf die Ausweitung der Aktivitäten in den Bereichen Flughafenbetrieb, Catering & Einzelhandel sowie Reisen zurückzuführen ist. Der Kassenbestand von dnata stieg um eine Milliarde AED auf 4,7 Milliarden AED (1,3 Milliarden US$), was in erster Linie auf den operativen Cashflow zurückzuführen ist. Das Unternehmen verzeichnete 2025-2026 einen positiven operativen Cashflow von 2,4 Milliarden AED (658 Millionen US$), was die soliden Umsatzbeiträge der Geschäftsbereiche widerspiegelt.

Der Umsatz aus dem Flughafenbetrieb, einschließlich Boden- und Frachtabfertigung, stieg auf 11,2 Milliarden AED (3,1 Milliarden US$). Die Zahl der von dnata weltweit abgefertigten Flugzeugumläufe stieg um zwölf Prozent auf 888.793; das Frachtvolumen stieg um zwei Prozent auf 3,2 Millionen Tonnen, was auf neu gewonnene Verträge und eine erhöhte Flugaktivität der Airlinekunden in allen Märkten, insbesondere im internationalen Geschäft, zurückzuführen ist.

Nachhaltigkeit

Die Emirates Group investierte weiterhin Ressourcen und arbeitete mit Partnern zusammen, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und das soziale Engagement zu verstärken. Zu den wichtigsten Umweltinitiativen und gemeinnützigen Initiativen gehören 2025-2026:

Unterzeichnete Absichtserklärung mit ENOC Group, um die Versorgung mit nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) an den Flughäfen Dubais zu prüfen; außerdem wurde eine gemeinsame Forschungsinitiative mit Dubai Air Navigation Services und Thales ins Leben gerufen, um Warteschleifen bei der Ankunft zu reduzieren, die Effizienz des Luftraums der VAE sowie den Treibstoffverbrauch zu optimieren. Emirates trat dem Aviation Circularity Consortium bei, um Initiativen zur Kreislaufwirtschaft in der Luftfahrt voranzutreiben.

Emirates Flight Catering nimmt eine große Biogasanlage in Betrieb, um die Deponieabfälle und CO2-Emissionen um jährlich 2.000 Tonnen zu reduzieren; Alpha Catering leitet gebrauchten Kaffeesatz aus seinen Flughafengastronomiebetrieben zur Kompostierung um; und dnata Travel geht eine Partnerschaft mit der Nachhaltigkeitsplattform Reloop ein, um jeden Monat über 500 kg Lebensmittelabfälle von Deponien fernzuhalten.

Fortlaufende Prüfung und Beschaffung von Elektro-, Hybrid- oder emissionsarmen Bodengeräten und Fahrzeugen in allen Geschäftsbereichen, vor allem bei dnata, Emirates SkyCargo und Emirates Flight Catering.

Investition von 50 Millionen AU$ im Emirates Wolgan Valley Resort in einem 7.000 Hektar großen Naturschutzgebiet im australischen Weltkulturerbe Greater Blue Mountains.

Emirates und Wimbledon sind Partner bei vier Wildlife Trusts in UK und haben die Initiative Championing Nature ins Leben gerufen. Die langfristige, mehrere Millionen Pfund umfassende Initiative ermöglicht benachteiligten Kindern und Jugendlichen in städtischen Gemeinden einen besseren Zugang zur Natur.

Die Emirates Airline Foundation setzt Zusammenarbeit mit Sozialunternehmern und NGOs fort, um benachteiligten Kindern Bildung, Unterkunft, Nahrung und medizinische Versorgung zu bieten. 2025-26 unterstützte die Stiftung 13 aktive Projekte weltweit und stellte über 500 Flugtickets für medizinische Einsätze zur Verfügung.

Ausbau der Programme mit Sponsoringpartnern, um mehr benachteiligten Jugendlichen Zugang zum Sport zu ermöglichen. Zu den wichtigsten Initiativen zählen die von Emirates finanzierten Force for Good-Programme in den USA und Australien, die Kindern und Jugendlichen den Zugang zum Tennissport ermöglichen; sowie Projekte mit NBA Cares zur Sanierung von Freizeit- und Lernräumen für Jugendliche.

Der Emirates Group-Geschäftsbericht 2025-26, bestehend aus Emirates, dnata und deren Tochtergesellschaften, ist hier abrufbar. Er beinhaltet weitere Details zu den Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen der Emirates Group.