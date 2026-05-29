DFL veröffentlicht Finanzkennzahlen der Proficlubs

Die Angaben umfassen unter anderem Umsatz, Jahresergebnis, Eigenkapital sowie die Gesamtsumme der gezahlten Vergütungen für Spielervermittler. Alle Kennzahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2024/25 beziehungsweise 2025 bei jenen Clubs, die nach Kalenderjahr bilanzieren.

Die Veröffentlichung erfolgt jährlich während des Lizenzierungsverfahrens. Obwohl eine vergleichbare Offenlegung gemäß UEFA-Reglement zur Club-Lizenzierung nur für Teilnehmer an europäischen Wettbewerben vorgesehen ist, gilt die Regelung in Deutschland – basierend auf einem Beschluss der DFL-Mitgliederversammlung – für alle Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Veröffentlichung der Kennzahlen dient der Transparenz.

Die Finanzkennzahlen aller 36 Clubs stehen ab sofort auf der Reporting-Plattform der DFL zur Verfügung.