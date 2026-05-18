Deutschlands älteste Sektkellerei wird 200 Jahre alt

200 Jahre Leidenschaft, Pioniergeist und Handwerkskunst aus Württemberg: Die Sektkellerei Kessler begeht 2026 ihr zweihundertjähriges Bestehen und schreibt damit ein außergewöhnliches Kapitel deutscher Wirtschafts- und Genussgeschichte fort. Verwurzelt in Esslingen hat sich Kessler in der Spitzenklasse des deutschen Schaumweinmarktes etabliert. Mit einer wachsenden Fan-Community weit über die Region hinaus ist die Marke bundesweit ein verlässlicher Begleiter besonderer Momente, die Menschen begeistert und Genuss erlebbar macht.

Heute produziert das Unternehmen am Standort in Esslingen etwa 2,2 Millionen Flaschen jährlich und zählt damit zu den führenden Häusern im Segment der Premiumschaumweine. Der Status als regionale Kultmarke ist Ergebnis einer klaren Fokussierung: schonendes Flaschengärverfahren, hochwertige Grundweine und eine lebendige Markenphilosophie mit hohem Identifikationspotenzial.

„200 Jahre Leidenschaft bedeuten für uns vor allem Verantwortung für Qualität und Herkunft“, sagt Christopher Baur, CEO der Kessler Sekt GmbH & Co. KG. „Es ist für uns ein emotionaler Anlass, auf unsere Geschichte zurückzublicken – zu sehen, was zu bewahren ist und was Kessler heute ausmacht.“

Von der Champagne nach Esslingen

1826 gründete Georg Christian von Kessler, nach Lehrjahren bei Veuve Clicquot in der Champagne, die erste deutsche Sektkellerei in Esslingen. Mit der Einführung der Méthode Traditionelle brachte er französisches Savoir-faire nach Württemberg und wagte unternehmerisches Neuland mit der Vision, Schaumwein von Weltklasse-Niveau in Deutschland herzustellen.

Nach 1945 entwickelte sich Deutschland zum weltweit größten Schaumweinmarkt. Bereits im Februar 1956 bekannte Bundeskanzler Konrad Adenauer: „Ich kenne so ziemlich alle Sektmarken, aber KESSLER Hochgewächs ist für mich die beste; ich werde in Zukunft keinen anderen Sekt mehr trinken.“

Das Zitat dokumentiert die herausragende Stellung der Marke im Qualitätssegment jener Zeit. Vom Wirtschaftswunder bis zur Marktkonsolidierung der 1990er Jahre blieb Kessler seiner handwerklichen DNA verpflichtet.

Die Krise 2004 – und die Wiedergeburt einer Kultmarke

Anfang der 2000er Jahre setzte massiver Preisdruck dem deutschen Sektmarkt zu, 2004 musste Kessler Insolvenz anmelden. 2005 übernahm Christopher Baur gemeinsam mit privaten Investoren das Unternehmen – ein Risiko in einem seit Jahren stagnierenden Segment.

Unter dem Leitmotiv „Back to the Roots“ setzte die neue Führung konsequent auf Qualität, Herkunft und traditionelle Herstellungsverfahren. Investitionen in Marke und Produktion sowie die Partnerschaft mit der italienischen Weingenossenschaft Cavit im Jahr 2014 bildeten das Fundament der Neuausrichtung. Seither ermöglicht die Kooperation mit Cavit die Stabilität in der Grundweinversorgung und neue Produktionslinien.

Nische mit Zukunft

Das neue Konzept hat sich bewährt: In einem schwierigen Marktumfeld, in dem der Alkoholkonsum seit Jahren zurückgeht, hat sich Kessler gegen den Trend entwickelt. Während der Gesamtmarkt in den vergangenen zehn Jahren rund 20 Prozent verloren hat, konnte die Marke den Absatz im gleichen Zeitraum nahezu verdoppeln.

Basis des Erfolgs: handwerkliche Qualität, klare Herkunft und eine Marke, die über Generationen hinweg Emotionen hervorruft. „Die Nische hochwertiger Schaumweine nach traditionellen Herstellungsverfahren funktioniert auch im rückläufigen Gesamtmarkt“, erklärt Christopher Baur.

Kessler live erleben

Kessler hat sich längst wieder zu einem Lebensgefühl entwickelt: Der historische Stammsitz in Esslingen ist ein lebendiger Treffpunkt und touristischer Magnet. Rund 1.700 Besuchergruppen jährlich erleben die Gewölbekeller, in denen bis heute jede Flasche ihren Reifeprozess durchläuft. In der hauseigenen Bar sowie im Hof treffen sich täglich Gäste und genießen Austausch und Atmosphäre. Auch die Kessler Bar in der Calwer Straße in Stuttgart hat sich zu einem der beliebtesten Treffpunkte der Stadt entwickelt. Der Claim „In the mood for… Kessler“ beschreibt ein Lebensgefühl – für viele aus der Community ist die Marke längst eine echte Love Brand.

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