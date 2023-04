Deutscher Fondspolicen Award 2023: uniVersa für Kosteneffizienz ausgezeichnet

Doch wer sind die besten Fondspolicen-Anbieter auf dem deutschen Markt? Das haben das Analysehaus f-fex und das Fachmagazin AssCompact erstmals gemeinsam untersucht.

In der Kategorie Kosteneffiziente Serviceversicherer zählt die uniVersa zu den drei Gewinnern, die eine Fünf-Sterne-Höchstbewertung erreichen konnten und mit dem Deutschen Fondspolicen Award 2023 ausgezeichnet wurden. Die Kostenstruktur ist aus Verbraucher- und Beratersicht ein zentrales Thema bei der Auswahl geeigneter Altersvorsorgelösungen. Gemeinsam mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat f-fex die Effektivkosten der aktuellen Angebote unter die Lupe genommen. Die fondsgebundenen Rentenversicherungen der uniVersa konnten hier besonders überzeugen. So verlangt der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit keine guthabenbezogenen Kosten auf das angesparte Vermögen und bietet eine breite Auswahl an kostengünstigen Indexfonds. Außerdem gibt es mehrere kostenfreie Extras, etwa den jederzeitigen Wechsel der Anlagestrategie und Fonds, eine Pflegeoption ohne Gesundheitsfragen sowie ein Ablaufmanagement und Rebalancing für das Gleichgewicht des gewählten Anlageportfolios.

(uniVersa)