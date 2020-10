Deutsche Lichtmiete als Wachstumschampion 2021 ausgezeichnet

Das sind nach Meinung von FOCUS und Statista die am stärksten wachsenden Unternehmen in Deutschland. Zum sechsten Mal zeichnen das Nachrichtenmagazin und das Marktforschungsinstitut die Wachstumschampions aus. Einer von ihnen ist die Deutsche Lichtmiete, führender Light as a Service Anbieter in Deutschland.

Im Vorfeld hat FOCUS in Kooperation mit Statista in einer branchenübergreifenden Erhebung 12.000 Firmen als potenzielle Kandidaten eruiert und daraus die 500 Macher von morgen ermittelt. Maßgebliche Kriterien zur Aufnahme in die Liste der Wachstumschampions 2021 waren eine stark überdurchschnittliche Umsatzentwicklung über mehrere Jahre, die Eigenständigkeit des Unternehmens, der Hauptsitz in Deutschland sowie ein überwiegend organisches Unternehmenswachstum.

„Wir freuen uns sehr und sind stolz, ein Wachstumschampion zu sein. Diese Auszeichnung bestätigt unser nachhaltiges Geschäftsmodell und die Strategie, Energie und CO2 wirtschaftlich und ökologisch einzusparen“, sagt Alexander Hahn. Für den Gründer und CEO der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe ist Wachstum wichtig, aber nicht um jeden Preis: „Wachstum muss im Einklang mit den Menschen und mit der Natur stattfinden.“ Für Hahn zählen daher nicht nur Umsatzzahlen, sondern auch die Summe von über 450.000 Tonnen CO2-Emissionen, die durch die aktuell laufenden Mietverträge im Light as a Service Modell der Deutschen Lichtmiete eingespart werden.

Aktuell ist die Deutsche Lichtmiete auch für den Bundespreis Ecodesign in der Kategorie „Service“ und den Sustainability Heroes Award in der Kategorie „Energie-Effizienz“ nominiert.

(Deutsche Lichtmiete)