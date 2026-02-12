Deutsche Börse Group erzielt Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2025



Aufgrund des starken operativen Wachstums stiegen die für die Gruppe wichtigen Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 wie geplant um 9 Prozent auf 5,2 Mrd. €.

Die operativen Kosten erhöhten sich hingegen durch effektives Kostenmanagement nur um 3 Prozent.

Das EBITDA ohne Treasury-Ergebnis stieg dadurch überproportional um 14 Prozent auf 2,7 Mrd. €.

Der Vorstand schlägt eine um 5 Prozent erhöhte Dividende von 4,20 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor. Zudem wurde bereits ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 500 Mio. € angekündigt, das in Kürze startet.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gruppe einen Anstieg der Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis auf rund 5,7 Mrd. € und des EBITDA ohne Treasury-Ergebnis auf rund 3,1 Mrd. €.

Dr. Stephan Leithner, Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Börse Group, kommentiert das Ergebnis wie folgt: „Im zurückliegenden Geschäftsjahr haben wir die Stärke und Resilienz unseres diversifizierten Geschäftsportfolios eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Durch starkes strukturelles Wachstum haben wir den Gegenwind aus Zinsumfeld, geringer Volatilität und Währungseffekten mehr als ausgeglichen. Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren hohes Engagement maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen hat.“

Dr. Jens Schulte, Finanzvorstand der Deutsche Börse Group, fügt hinzu: „Gleichzeitig haben wir unsere Kosten sehr effektiv gesteuert, sodass unser operatives Ergebnis deutlich überproportional gestiegen ist. Von dieser positiven Entwicklung profitieren unsere Aktionärinnen und Aktionäre unmittelbar: Die Gesamtausschüttung inklusive Aktienrückkäufe wird den Wert des letzten Jahres übertreffen und auf einen neuen Rekord von 1,3 Mrd. € steigen.“

Zum Ausblick sagt Dr. Leithner: „Das Ergebnis 2025 ist eine hervorragende Ausgangsposition für unsere Strategie ‚Leading the Transformation‘. In diesem Umfeld, das geopolitisch wie technologisch von tiefgreifenden Veränderungen geprägt ist, sind wir der verlässliche und innovative Partner für kritische Finanzinfrastruktur – in Europa und weltweit. Die strukturellen Wachstumstreiber in unseren Geschäften sind voll intakt. Daher blicken wir zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr und erwarten, unsere operativen Ziele für 2026 zu erreichen.“