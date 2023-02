Der Tiger auf der Lauer, der Hase auf dem Sprung

Mit dem chinesischen Neujahrsfest – dem Ersten in China seit 2019 ohne Covid-Beschränkungen – endete das Jahr des Tigers und begann das Jahr des Hasen. Gleichzeitig hat die Lockerung der Null-Covid-Politik der chinesischen Wirtschaft und den Märkten einen lang erwarteten Aufschwung beschert.

Wir fühlen uns an ein anderes Kaninchen erinnert – das weiße Kaninchen aus dem Kinderbuchklassiker Alice im Wunderland, das sich ängstlich aufregt: „Oh je! Oh je! Ich werde zu spät kommen!“ Anleger, die gesehen haben, wie sich der chinesische Markt und die in China notierten Aktien seit November deutlich erholt haben, teilen vielleicht das Gefühl, die chinesische Erholung „verpasst“ zu haben.

Wir sind jedoch der Meinung, dass der bevorstehende Aufschwung des chinesischen Konsums noch lange nicht in den Aktienkursen chinesischer oder globaler Aktien mit einem erheblichen China-Konsumanteil (einschließlich Luxusaktien) eingepreist ist. Wir gehen davon aus, dass Tempo und Ausmaß der Nachfrageerholung die derzeitigen Markterwartungen noch übertreffen werden.

Erholung mit chinesischen Merkmalen

Auch wenn die Lockerung der Covid-Beschränkungen in China nicht immer reibungslos verläuft, kann bereits jetzt festgestellt werden, dass sich die Wiedereröffnung Chinas deutlich positiv auf die Binnenwirtschaft auswirkt. Die aufgestaute Nachfrage wurde zum Frühlingsfest entfacht. Selbst Menschen, die über die Feiertage nicht verreist sind, haben in diesem Jahr wahrscheinlich mehr Geld für einheimische Waren und Dienstleistungen ausgeben als in den Vorjahren, da der Einzelhandel, die Gastronomie und die Unterhaltungsbranche ohne Einschränkungen arbeiten.

In den USA und in Europa beispielsweise war die Wiedereröffnung durch einen allmählichen Umschwung der Ausgaben weg von Waren hin zu Dienstleistungen (wie Freizeitgestaltung, Essen außer Haus) gekennzeichnet. Wie im Westen wird das Pendel in nächster Zeit wahrscheinlich wieder stark vom Online- zum stationären Handel zurückschwingen, da die Verbraucher die Freude am Einkaufen in Geschäften und an Offline-Unterhaltung und -Erlebnissen wiederentdecken.

Nach jüngsten Umfragen sind die drei wichtigsten Aktivitäten, an denen chinesische Verbraucher nach Covid teilnehmen möchten, Reisen, Essen gehen und Bewegung im Freien.

Unterschied zwischen USA und China

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den chinesischen und den US-amerikanischen Haushalten besteht darin, dass die chinesischen Haushalte in der Vergangenheit hohe Sparquoten aufwiesen. Diese lagen sogar vor der Pandemie im Bereich von 30 Prozent und mehr im Vergleich zu 5 bis 6 Prozent in den USA, bevor sie auf einen Rekordwert von 38 Prozent im Jahr 2020 anstiegen.

Die chinesischen Verbraucher gehen nun mit starken Haushaltsbilanzen in die Wiedereröffnung. Die in den letzten drei Jahren unter dem Trend liegende Konsumtätigkeit (aufgrund geringerer Mobilität und einer vorsichtigen Verbraucherstimmung) hat zu einem großen Überschuss an Ersparnissen geführt. Die Schätzungen, mit denen versucht wird, die Höhe der überschüssigen Ersparnisse zu quantifizieren, variieren je nach Quelle stark und liegen zwischen RMB 4 bis 10 Billionen oder 6 bis 12 Prozent des BIP, die in überschüssigen Ersparnissen stecken.

Zur Erinnerung: China galt in der ersten Phase der Pandemie als „First in, First out“, was dazu führte, dass die Verbraucher nach dem Ende des „Lockdowns“ in einer Welle der Euphorie viel Geld ausgaben. Diesmal besteht der Unterschied darin, dass die Verbraucher fast drei Jahre lang überschüssige Ersparnisse angehäuft haben, während es im Jahr 2020 nur drei Monate waren, so dass sich ein noch größerer Nachholbedarf aufgestaut hat.

Auch die politischen Rahmenbedingungen sehen wir als konsumfördernd an. Gemäß den „Strategischen Leitlinien des chinesischen Staatsrats zur Ausweitung der Inlandsnachfrage 2022-2035“ wird die Regierung weiterhin den traditionellen Konsum wie Wohnen und Autos fördern und gleichzeitig den Konsum von Dienstleistungen wie Tourismus, Sport, Kinderbetreuung und Altenpflege energisch ausbauen.

Jüngste Äußerungen betonen weiterhin den expansiven Charakter der Politik für alle und nicht die Umverteilung von Einkommen. Ziel ist es, die Größe der chinesischen Mittelschicht bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts auf 800 Millionen zu verdoppeln.

Wer profitiert von der Wiedereröffnung Chinas?

Als voraussichtliche Nutznießer sehen wir den wahrscheinlichen Aufstieg des Offline-Geschäfts im Vergleich zu Online sowie den Nachholbedarf für Essen außer Haus und den physischen Einzelhandel. Wir gehen davon aus, dass chinesische Unternehmen, die im Bereich der diskretionären Ausgaben tätig sind – die durch die Ersparnisse der Haushalte unterstützt werden – besonders profitieren werden, wie z. B. Hotels, Fluggesellschaften, Filme, Restaurants, Sportbekleidung und Kosmetika.

Wir erwarten, dass globale Luxusmarken erheblich von der anhaltenden Wiederbelebung des internationalen chinesischen Tourismus, der Rückkehr des „Wohlfühlfaktors“ unter den Verbrauchern sowie der Verschiebung der Ersparnisse der privaten Haushalte in Richtung höherer Einkommensgruppen, die die Zielkunden dieser Marken sind, profitieren werden.

Neben der aktuellen Welle der Wiedereröffnung bleiben die strukturellen Trends, die das Verbraucherpotenzial Chinas antreiben – nämlich die Vergrößerung der Mittelschicht sowie das „Verbraucher-Upgrade“ (Trading Up) – intakt und unterstützend.

China bleibt ein dynamisches und spannendes Verbraucherthema für globale Investoren, und als aktive Anleger verfolgen wir die laufenden Entwicklungen auf diesem Markt aufmerksam. Denn wie Alice aus „Alice im Wunderland“ selbst sagt: „Ich könnte euch meine Erlebnisse von heute früh an erzählen, aber bis gestern zurück zu gehen, wäre ganz unnütz, weil ich da jemand Anderes war.“

(GAM / Manuela Blisse / surpress)