Das war der FONDS professionell KONGRESS 2022

Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation und die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie – wohl nie zuvor in der Geschichte des FONDS professionell KONGRESSES wurden die Themen in einem solchen Ausmaß von der Aktualität bestimmt.

Demzufolge fieberte die Investmentbranche nach einem Jahr Zwangspause der Rückkehr der wichtigsten Fachveranstaltung entgegen.

Am 21. Juni um 8.15 Uhr war es endlich soweit: Anlageberater, Vermögensberater und Investmentspezialisten aus Banken und Sparkassen trafen im Congress Center Rosengarten in Mannheim auf namhafte Aussteller – Fondsgesellschaften, Versicherer, Maklerpools und andere Branchenspezialisten.

Bereits nach kurzer Zeit wurde allen Teilnehmern deutlich bewusst, dass sich der direkte Austausch durch nichts ersetzen lässt.

Es bietet sich auf keinem anderen Branchenevent die Gelegenheit, so viele hochrangige Führungspersönlichkeiten wichtiger Produktanbieter, prominente Fondsmanager und Finanzberater aus dem In- und Ausland an zwei Tagen unter einem Dach zu treffen.

Rund 220 hochkarätige Vorträge, unzählige Informationen aus erster Hand, das Knüpfen neuer Kontakte und Diskussionen mit den besten nationalen und internationalen Fondsmanagern und Experten über neue Ideen und Möglichkeiten machten auch die 20. Auflage dieses einzigarten Branchentreffs wieder zu einem unvergesslichen Event.

„Russland ist ein Riesenzwerg“

„Für die Europäische Union gibt es keine Gründe, sich in einer wirtschaftlich schwächeren Position gegenüber Russland zu wähnen, als es der Fall ist. Dies sagte der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zur Eröffnung des 20. FONDS professionell KONGRESSES in Mannheim auf Einladung von Amundi.

„Russland ist ein Riesenzwerg, wenn es um wirtschaftlichen Einfluss geht“, so Juncker in seiner Rede. Zwar sei Russland flächenmäßig größer, das Gewicht seiner Volkswirtschaft im weltweiten Rahmen aber gering, betonte der frühere Luxemburger Premierminister“, so Ex-EU-Kommissionschef Juncker und Amundi CEO Christian Pellis.

DIW-Chef: „Menschen brauchen mehr Freiheit für Eigenverantwortung“

Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen die Lösung für eine Reform des Sozialstaates? Zur Eröffnung des zweiten Kongresstages diskutierte auf dem Podium der Philosoph und Schriftsteller Richard David Precht mit einer hochkarätigen Expertenrunde: Henning Vöpel, Vorstand des Centrums für Europäische Politik, Kristina Schröder, ehemalige Bundesministerin für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, und Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

„Die Rezession kommt“

Endlich war es wieder so weit: Eckhard Sauren lud zum traditionellen Sauren Fondsmanager-Gipfel. Der Gründer und Chef der Sauren-Gruppe begrüßte Bert Flossbach, Peter E. Huber und Klaus Kaldemorgen auf der Bühne des gut gefüllten Mozartsaals.

Nach einer kurzen Einleitung ging es direkt zum ersten der großen Themen, die die Anleger derzeit beschäftigen: Inflation.

„Die Regulierer trauen unserer Branche nicht mehr“

Ariane de Rothschild sieht Greenwashing als großes Risiko für die Asset-Management-Branche. „Die Regulierer trauen unserer Branche nicht mehr“, sagte die Verwaltungsratspräsidentin der Edmond de Rothschild Group.

Es gelte daher, Vertrauen zurückzugewinnen. Als eine Möglichkeit nannte sie einen ehrlicheren Umgang mit dem Begriff der Impact-Investments“, so de Rothschild.

„EZB ist nicht schuld an der Inflation“

Die Inflation ist derzeit das beherrschende Thema für die Finanzwirtschaft. Was genau sind ihre Ursachen? Wie kann man sie bremsen? Das sind die beiden Hauptfragen, die sich Banker, Asset Manager, Versicherer und auch Finanzanlagenvermittler und -berater hierbei stellen.

In seinem Vortrag hat der Würzburger Wirtschaftsprofessor und ehemalige Wirtschaftsweise Peter Bofinger auf Einladung von Generali Investments Partners Antworten auf diese Fragen gegeben – und dabei mit einigen Missverständnissen aufgeräumt. „EZB ist nicht schuld an der Inflation“, so sein Standpunkt.

„Performance ist beschissen“

Start-up-Investor Frank Thelen hat ein schwaches Abschneiden des von ihm initiierten 10XDNA – Disruptive Technologies Fonds eingeräumt. „Die Performance ist beschissen“, sagte der ehemalige Juror der Fernsehsendung „Höhle der Löwen“ im Rahmen seines Vortrags in Mannheim.

„Wir durchlaufen eine schwierige Zeit.“ Seit Auflage im Herbst 2021 fuhr der Fonds ein Minus von gut 45 Prozent ein. Das Vehikel war kurz vor dem Einsetzen des Ausverkaufs an den Aktienmärkten gestartet. Besonders Technologiewerte wurden von dem Crash erfasst.

Festlicher Höhepunkt: die Galanacht

Auch 2022 bildete die Galanacht den festlichen Höhepunkt – und beim Jubiläumskongress erwartete die Gäste ein ganz besonderes Programm. Nach einem exquisiten Drei-Gänge-Menü öffneten ab 22.30 Uhr gleich drei Bars mit unterschiedlichen Getränkeangeboten – von Champagner über Craftbeer-Spezialitäten bis zur Verkostung mit exquisiten Weißweinen.

Abgerundet wurde der kulinarische Teil des Abends durch ein erstklassiges Käsebuffet.

Zwischen den Gängen des Galadinners begeisterte Top-Kabarettist Johann König die Gäste, durch den Abend führte Moderatorin Ilka Groenewold. Stimmungsvoller Ausklang und Highlight der Galanacht war einmal mehr der mitreißende Auftritt der Urban Club Band.

